Cine este fotbalistul ucis de Hamas când era la o petrecere / foto în articol

"Cu mare tristețe, după multe ore în care a fost declarat dispărut, am fost informați că fostul nostru jucător Lior Asulin a fost ucis de teroriști la petrecerea din Re'im", a anunțat Hapoel Tel Aviv, pe rețelele de socializare.

Foto

Lior Asulin 43 years old, former Israeli international professional soccer player, one of the victims who been slaughtered by palestinian terrorists during NOVA rave festival.

RIP baller. pic.twitter.com/g3LMtGHMOw