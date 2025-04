Cine este ”creierul” din spatele războiului tarifelor declanșat de Trump. Replici acide cu Elon Musk

Numele său este Peter Navarro și a fost adus la Casa Albă, în primul mandat al lui Trump, de soțul Ivankăi Trump, Jared Kushner.

Modul inedit prin care a fost găsit Navarro

Presa internațională scrie că Jared Kushner ar fi avut misiunea de a găsi un expert în economie. Mai mult, acesta ar fi fost căutat pe Amazon. Kushner ar fi răsfoit recenziile unor cărți. Astfel, a descoperit volumul semnat de Navarro - „Death by China” - Moartea din China.

Cine este Peter Navarro și viziunea sa economică

Peter Navarro este economist, are un doctorat la Harvard și este autorul a 13 cărți. În anul 2019, media a descoperit că un expert pe care îl citează frecvent este tot el. Conform The New York Times, acesta ar fi Ron Vara, doctorand la Harvard. De fapt, ar fi o anagramă a numelui lui Navarro.

”Taxele vamale sunt taxe și cresc veniturile. Taxele vamale le văd ca pe un mod de a reduce impozitele, deoarece vor plăti pentru cea mai mare reducere de taxe din istoria SUA. Fiecare dolar pe care îl extragem de la străinii care ne înșală va merge la publicul american sub formă de tăieri de datorii și reduceri de taxe, inclusiv pentru industria auto. Oricine va cumpăra o mașină făcută în SUA va beneficia de o reducere de taxe. Renunțăm la 7.500 de dolari pentru mașini electrice făcute parțial în China. Este o nebunie”, a afirmat Navarro.

Replici acide cu Elon Musk

Recent, Navarro a fost implicat într-un conflict cu miliardarul Elon Musk, carea avea atribuție de la Donald Trump să facă reduceri de posturi în administrația federală. Musk i-a solicitat direct lui Trump să renunțe la noile tarife vamale. Mai mult, l-a criticat pe Navarro pentru aceste măsuri. A urmat un schimb dur de replici între cei doi. Navarro a respins apelul lui Musk pentru „tarife zero” între Statele Unite ale Americii şi Europa, numindu-l pe CEO-ul Tesla ca fiind un simplu „asamblor de maşini”, dependent de piese din alte state. Elon Musk l-a catalogat pe Navarro ”imbecil” şi a zis că este ”mai prost decât un sac de cărămizi”.





