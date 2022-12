Cine e românul care și-a propus să străbată America de Sud pe motocicletă. Bărbatul a ajuns în Chile / video

Bistrițeanul Titus Banc a ajuns în Chile, țara din America de Sud unde-și începe aventura. Acesta își propune să străbată, pe motocicletă, America de Sud, în trei luni.

Zilele trecute a ajuns în Santiago de Chile, iar astăzi și-a preluat motocicleta, pe care a trimis-o acum mai bine de o lună, pe vapor. Cum lucrurile s-au mișcat mai repede decât se aștepta la vamă, cu ajutorul unor „ponturi” venite de la gazda sa, va porni în călătoria vieții sale chiar mâine.

În depozitul unde se odihnea motorul său a mai dat de doi olandezi care se pregăteau de o călătorie similară, tot pe moticiletă.

„Sunt foarte nerăbdător, nici nu știu cum să vă spun, sper să fie totul okey. În spatele meu sunt niște tipi din Olanda, și ei își iau motocicletele și fac aproximativ aceeași tură ca mine. Ne-am întâlnit aici”, a precizat Titus Banc, în timp ce își ia motocicleta din depozitul unde a ajuns.

Titus visează de mai bine de doi ani această călătorie, însă abia acum a simțit că este pregătit pentru ea. Acesta a trebuit nu doar să își echipeze motocicleta corespunzător și să adune o sumă importantă de bani, ci și să se pregătească psihic pentru cele 3 luni de…pribegie, scrie Bistrițeanul.

Paradoxul cu maşinile electrice, semnalat de un economist Harvard: Nu ştiu pe nimeni în situaţia asta

Keller Strother, cetăţean american, şi-a cumpărat primul Tesla Roadster în 2011. Încă are această maşină, deşi în garajul său şi-au mai făcut loc de atunci alte două modele Tesla şi un model Porsche 911 vintage, al cărui motor termic a fost înlocuit cu unul electric şi o baterie.

Astfel, într-o lume în încălzire, în care unul din patru americani vrea să îşi cumpere un vehicul electric, Strother are deja patru.

"Tehnologia este viabilă şi este o soluţie la îndemână. Plus că mereu am fost un pic obsedat să am instrumentele ideale la îndemână", a declarat bărbatul, citat de Bloomberg.

Achiziţiile de vehicule electrice sunt în creştere în SUA, însă ce nu arată statisticile este că acestea sunt achiziţionate în gospodării unde deja există cel puţin un alt astfel de model.

"Oamenii greşiţi cumpără aceste maşini. În plus, modul în care oamenii folosesc aceste maşini face dificil ca acestea să ofere un avantaj din punct de vedere al emisiilor", declară Ashley Nunes, economist Harvard.

Într-un sondaj recent realizat de Bloomberg, 14% dintre conducătorii de vehicule electrice spun că deţin mai mult de o astfel de maşină, în timp ce 6% afirmă că au cel puţin trei (citește continuarea AICI).

