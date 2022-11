Paradoxul cu maşinile electrice, semnalat de un economist Harvard: Nu ştiu pe nimeni în situaţia asta

Keller Strother, cetăţean american, şi-a cumpărat primul Tesla Roadster în 2011. Încă are această maşină, deşi în garajul său şi-au mai făcut loc de atunci alte două modele Tesla şi un model Porsche 911 vintage, al cărui motor termic a fost înlocuit cu unul electric şi o baterie.

Astfel, într-o lume în încălzire, în care unul din patru americani vrea să îşi cumpere un vehicul electric, Strother are deja patru.

"Tehnologia este viabilă şi este o soluţie la îndemână. Plus că mereu am fost un pic obsedat să am instrumentele ideale la îndemână", a declarat bărbatul, citat de Bloomberg.

Achiziţiile de vehicule electrice sunt în creştere în SUA, însă ce nu arată statisticile este că acestea sunt achiziţionate în gospodării unde deja există cel puţin un alt astfel de model.

"Oamenii greşiţi cumpără aceste maşini. În plus, modul în care oamenii folosesc aceste maşini face dificil ca acestea să ofere un avantaj din punct de vedere al emisiilor", declară Ashley Nunes, economist Harvard.

Într-un sondaj recent realizat de Bloomberg, 14% dintre conducătorii de vehicule electrice spun că deţin mai mult de o astfel de maşină, în timp ce 6% afirmă că au cel puţin trei.

Aceste achiziţii repetate nu sunt o problemă, dar ridică problema unui paradox. Un vehicul electric este un decarbonizator în măsura în care înlocuieşte atât emisiile unei maşini pe combustibil fosil, dar şi emisiile necesare pentru fabricare. Astfel, aceasta trebuie să parcurgă distanţe mari pentru a fi eficientă din acest punct de vedere. Aşadar, acolo unde o singură persoană deţine trei sau patru astfel de maşini, tendinţa este ca acestea să fie cât mai puţin rulate. Dacă un vehicul electric stă în garaj, atunci este clar că un vehicul pe combustibil fosil este mai prietenos cu mediul, pentru că fabricarea sa nu necesită o amprentă de carbon atât de mare.

În acest moment, cei mai mulţi americani nu îşi pot permite un vehicul electric nou. Astfel, producţia ar putea stagna în următorii ani. În plus, pentru ca maşina să compenseze amprenta de carbon necesară producţiei, trebuie să ruleze minimum 10 ani.

"Aici apare problema, de fapt. Nu ştiu pe nimeni care să conducă aceeaşi maşină electrică de 10 ani. Voi ştiţi pe cineva?", a concluzionat Nunes, economistul de la Harvard.

O mașină Tesla a scăpat de sub control, apoi a ucis doi oameni și a rănit alți trei

O anchetă este în desfășurare în China, după ce șoferul unui autoturism Tesla, scăpat de sub control, a ucis două persoane și a rănit alte trei, în provincia Guangdong, scrie Ziarul de Iași.

Incidentul s-a produs duminică dimineață, pe 13 noiembrie, după ce șoferul mașinii Tesla Y, pe nume Zhan, a încercat să parcheze, dar deodată a pierdut controlul și a început să meargă cu o viteză foarte mare pe o distanță de doi kilometri. În goana sa a lovit mai multe mașini, a doborât un biciclist și a omorât două persoane - un bărbat pe motocicletă și o elevă de liceu.

Circumstanțele în care s-a produs accidentul sunt în continuare analizate, iar un raport urmează să fie făcut public, a anunțat poliția locală, scrie Reuters.

Șoferul nu era sub influența alcoolului sau a drogurilor, iar vehiculul urmează să fie analizat. Șoferul a raportat deja accidentul companiei Tesla, iar reprezentanții săi au anunțat că vor asigura asistența necesară.

Un membru al familiei șoferului a spus că de vină ar fi fost o problemă cu softul mașinii. VEZI MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News