Cine ar trebui să conducă SRI și SIE? Răspunsul lui Grindeanu

Întrebat cine ar putea veni la conducerea Serviciului Român de Informații și a Serviciului de Informații Externe, Sorin Grindeanu a răspuns că numele apărute în spațiul public sunt doar speculații și că, momentan, la Serviciul de Informații Externe există un director, în timp ce la Serviciul Român de Informații postul este vacant de doi ani, ca urmare a demisiei lui Eduard Hellvig.

„După discuțiile de ieri de la Guvern au apărut în spațiul public următoarele nume: Gabriel Zbârcea, Gabriel Lazurca, Florin Vlădică și Mircea Abrudean. Ultimul cred că e mai cunoscut, celelalte trei ce vă spun?”, a întrebat jurnalista Digi 24.



„Astea sunt speculații. Deocamdată, la Serviciul de Informații Externe există un director, așa cum știm, iar dincolo, la Serviciul Român de Informații, e postul vacant, urmare a demisiei domnului Hellvig. Cred că sunt doi ani deja de când e vacantat acest post.



Dincolo de nume, care sunt speculații, sunt convins că cei care trebuie să vină acolo sunt oameni care trebuie să apere - știu că au fost folosit foarte des aceste cuvinte - interesul național, și chiar așa e.



Serviciile românești sunt parte a unui sistem de alianțe cu servicii prietene. Noi ne-am câștigat un loc respectat în acest sistem și așa trebuie să rămână. Asta trebuie să ne ghideze atunci când propunem niște persoane și ăsta este atributul președintelui prin Constituție. Atributul Parlamentului e să le voteze sau nu. Asta cred că este linia după care trebuie să ne ghidăm și sunt convins că așa se va întâmpla”, a spus Sorin Grindeanu la Digi24.

