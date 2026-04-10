Cine a fost Sf. Calinic de la Cernica, sărbătorit pe 11 aprilie. Primul sfânt canonizat de Biserica Ortodoxă Română
Data publicării: 17:22 10 Apr 2026

Cine a fost Sf. Calinic de la Cernica, sărbătorit pe 11 aprilie. Primul sfânt canonizat de Biserica Ortodoxă Română
Autor: Dana Mihai

Sfântul Calinic de la Cernica, prăznuit pe 11 aprilie, este una dintre cele mai importante figuri ale Ortodoxiei românești și primul sfânt canonizat oficial de Biserica Ortodoxă Română.

Cine a fost Sf. Calinic de la Cernica și ce minuni ar fi săvârșit

Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica este una dintre cele mai importante figuri ale spiritualității ortodoxe românești. Născut în anul 1787, în București, a primit la botez numele Constantin și a ales de tânăr viața monahală, intrând în obștea Mănăstirii Cernica.

A fost un venerat călugăr, stareț al Mănăstirii Cernica timp de 31 de ani și episcop al Râmnicului, recunoscut ca un mare rugător, ctitor de biserici și făcător de minuni. 

Sfântul Calinic este cunoscut și pentru numeroasele minuni atribuite lui. Tradiția spune că avea darul vindecării și al înainte-vederii, fiind considerat un mare făcător de minuni încă din timpul vieții. După moartea sa, credincioșii au continuat să vorbească despre ajutorul primit în urma rugăciunilor adresate lui, mai ales în cazuri de boală sau suferință.

Citește și: Tradiții în Vinerea Mare, zi de post negru: De ce se trece de trei ori pe sub masă

A trecut la cele veșnice în anul 1868, iar moaștele sale se află la Mănăstirea Cernica, unde sunt cinstite de pelerini din toată țara.

A fost primul sfânt canonizat de BOR

Sfântul Calinic de la Cernica are un loc aparte în istoria Bisericii Ortodoxe Române, fiind primul sfânt canonizat oficial de BOR, în anul 1955.

Canonizarea sa a reprezentat un moment important pentru afirmarea identității spirituale naționale, marcând începutul recunoașterii oficiale a sfinților români. De atunci, lista sfinților canonizați de Biserica Ortodoxă Română a continuat să crească, însă Sfântul Calinic rămâne o figură emblematică.

Sărbătorit anual pe 11 aprilie, Sfântul Calinic de la Cernica este considerat un model de credință, smerenie și dăruire, fiind cinstit de credincioși ca ocrotitor și ajutător în momentele dificile.


 

Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Mircea Badea, ironie după o mișcare a Primăriei București: De exemplu... părinții mei ce ar trebui să facă? E greu de crezut că îi pun pe trotinetă
Publicat acum 18 minute
Cine a fost Sf. Calinic de la Cernica, sărbătorit pe 11 aprilie. Primul sfânt canonizat de Biserica Ortodoxă Română
Publicat acum 41 minute
Vrei să călărești măgăruși în Santorini? Iată ce condiții trebuie să îndeplinești
Publicat acum 48 minute
Scenariul cel mai negru în cazul Coifului de la Coțofenești. De ce ar trebui să ne îngrijorăm
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Așa gătești și tu drobul de Paște? Medicul Alin Popescu: E o adevărată nenorocire
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 16 minute
”Bună dimineața, nea Mircea, sunt gata, sunt pregătit”. Fotbalist, mesaj în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu
Publicat acum 7 ore si 39 minute
Sfat financiar de la omul din vârful celei mai mari bănci americane: Ce să nu faci niciodată vinerea
Publicat acum 6 ore si 42 minute
Ce nu făcea niciodată Mircea Lucescu. Gigi Becali: Nu îl interesa. Asta am sesizat
Publicat acum 9 ore si 50 minute
Horoscop 10 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 9 ore si 2 minute
Băiat de 14 ani, din Iași, olimpic la religie, împins la sinucidere de o persoană cunoscută într-un joc. ”Nivelul 10 era sinuciderea”
 
scenariul cel mai negru in cazul coifului de la cotofenesti de ce ar trebui sa ne ingrijoram Scenariul cel mai negru în cazul Coifului de la Coțofenești. De ce ar trebui să ne îngrijorăm

de Val Vâlcu

ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
