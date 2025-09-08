Crește bilanțul morților în urma atacului armat din Ierusalim, dintr-o stație de autobuz - UPDATE

UPDATE

Bilanțul victimelor atacului armat din Israel a crescut, ajungând la șase morți. Numele a patru dintre cei șase oameni care au fost uciși au fost făcute publice, transmite agenția de știri israeliană TPS, citată de Agerpres.

Unul dintre cei identificați este Yaakov Pinto, în vârstă de 25 de ani, un tânăr spaniol originar din Melilla, exclavă spaniolă pe coasta marocană a Africii, și care trăia în Israel, au confirmat pentru EFE surse consulare și din familia bărbatului. Pinto abia se căsătorise.

O altă victimă care a fost identificată este rabinul Levi Yitzhak Pash care preda la o yeshiva (instituție evreiască tradițională de învățământ superior religios) din Ierusalim.

Celelalte două victime sunt Israel Mentzer, 28 de ani, și Yosef David, 43 de ani.

Lor li se adaugă o altă victimă care a murit la spital.

Israelul anunță măsuri într-un „război intens împotriva terorismului”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că vor fi arestați „toți cei care au ajutat” în atacul armat și a dat asigurări că vor fi luate „măsuri chiar mai severe” în ceea ce a descris drept „un război intens împotriva terorismului”.

„Urmărim și încercuim satele de unde au venit asasinii. Îi vom prinde pe toți cei care i-au ajutat și i-au trimis și vom lua măsuri și mai dure", a declarat Netanyahu de la locul atacului, lângă așezarea Ramot Alon, anexată drept cartier al Ierusalimului.

Prim-ministrul israelian, care a transmis condoleanțe familiilor celor șase morți și sprijin familiilor celor 12 răniți, a declarat că Israelul se află „într-un război intens împotriva terorismului pe mai multe fronturi” și a promis că „va distruge Hamas", gruparea islamistă palestiniană.

„Vreau să spun cât mai clar posibil: Aceste asasinate, aceste atacuri, în toate sectoarele, nu ne slăbesc; ele nu fac decât să ne sporească determinarea de a îndeplini misiunile pe care ni le-am stabilit”, a declarat prim-ministrul.

Luni, șase persoane au fost ucise și 12 au fost rănite, mai multe grav, într-un atac armat într-o stație de autobuz, potrivit serviciilor de urgență israeliene. Cei doi presupuși atacatori, palestinieni din Cisiordania, au fost uciși de civili înarmați și de un soldat.

Știre inițială

Cinci persoane au fost ucise într-un atac armat la o stație de autobuz de la periferia Ierusalimului luni, 8 septembrie, potrivit Serviciului de ambulanță din Israel, în timp ce poliția a precizat că autorii au fost uciși, precizează Reuters.

La momentul incidentului, identitatea atacatorilor și motivul din spatele atacului nu erau cunoscute. Grupul militant palestinian Hamas a lăudat doi „luptători ai rezistenței” palestinieni despre care a spus că au comis atacul, dar nu și-a asumat oficial responsabilitatea. Și grupul militant palestinian Jihadul Islamic a lăudat atacul, fără a-și asuma responsabilitatea.

Cum s-a produs atacul

Serviciul de ambulanță a identificat victimele ca fiind un bărbat de 50 de ani, o femeie în jurul vârstei de 50 de ani și trei bărbați în vârstă de aproximativ 30 de ani. Alte 11 persoane au fost rănite, dintre care șase se aflau în stare gravă cu plăgi prin împușcare.

Poliția israeliană a declarat că doi atacatori au sosit cu mașina și au deschis focul la stația de autobuz de la Ramot Junction. Un ofițer de securitate și un civil i-au împușcat și ucis pe atacatori. Poliția a recuperat mai multe arme, muniție și un cuțit folosit de atacatori, pe care i-a identificat doar drept „teroriști”.

Intersecția se află într-o parte a Ierusalimului capturată de Israel în războiul din 1967 și anexată ulterior, decizie nerecunoscută de Națiunile Unite și de majoritatea statelor din lume.

Biroul prim-ministrului a anunțat că Benjamin Netanyahu a avut o „evaluare a situației” împreună cu oficiali de securitate.

Potrivit surselor Reuters, după atac, zona Ramot a fost intens patrulată de poliție. Un paramedic sosit la fața locului a raportat mai multe victime întinse pe drum și pe trotuar, unele dintre ele fiind inconștiente.

„A fost o scenă foarte gravă”, a declarat paramedicul Fadi Dekaidek, citat de serviciul de ambulanță.

Armata israeliană a transmis că a desfășurat soldați în zonă pentru a sprijini poliția în căutarea suspecților și că aceștia acționează și în zone din Ramallah, în Cisiordania ocupată de Israel, pentru interogatorii și „combaterea terorismului”.

