Cifră ȘOC în România: Inflație de 13,8%. A sărit cu aproape 4% într-o lună!

UPDATE: În intervalul aprilie 2021 - aprilie 2022, preţurile la gaze naturale au urcat cu 85,27%, la cartofi cu 41,84% şi la uleiul comestibil cu 38,19%.



La capitolul mărfuri alimentare, în afară de cartofi şi ulei, creşteri mari au mai fost înregistrate la făină (plus 26,70%) şi mălai (plus 28,12%). Comparativ cu luna anterioară, uleiul s-a scumpit cu 5,60%, iar cartofii cu 4,03%, mai arată sursa citată, conform Agerpres.

La categoria mărfuri nealimentare, în ultimul an, creşteri mari au fost consemnate, în afară de gaze naturale, la combustibili, 35,69%, la energia termică (22,98%) şi la energia electrică (18,82%).



Faţă de luna anterioară, gazele s-au scumpit în aprilie 2022 cu 26,47%, energia electrică cu 28,65%, iar combustibilii şi energia termică s-au scumpit cu 1,65%.



În cazul serviciilor, cele mai mari creşteri anuale au fost consemnate la cele de transport aerian (19,38%), poştale (17,50%) şi la cele de apă, canal, salubritate (17,78%), precum şi alte servicii (11,45%). Faţă de luna anterioară, serviciile de transport aerian s-au scumpit cu 7,37%. Serviciile de telecomunicaţii s-au ieftinit cu 0,08%.

Institutul Național de Statistică (INS) anunță că preţurile de consum în luna aprilie 2022 comparativ cu luna martie 2022 au crescut cu 3,7%. Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2022 comparativ cu luna aprilie 2021 este 13,8%, anunță INS. De la începutul anului, inflația a crescut cu aproape 8%, iar în ultima lună efectiv a bubuit! ”Rata inflaţiei de la începutul anului (aprilie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 7,9%” mai anunță sursa citată.

”De aici înainte, în toată lumea, vine o vreme cu dobânzi mai scumpe, cu bani mai puțini și mai scumpi.” spunea, recent, Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, într-un interviu.

Inflația ar urma să atingă nivelul maxim în luna iunie 2022, de când ar urma să intre pe un trend descendent până la finalul anului, arată prognoza Băncii Naționale a României. Asta, dacă nu se adeverește scenariul BCE!

”Nu scăpăm nici noi”

Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, declara, în luna aprilie, în emisiunea moderată de către jurnalistul Adrian Ursu, la Antena 3, că ”până la sfârșitul acestui an, până în decembrie, BNR a prevăzut o scădere a inflației până la 9% (n.r. pentru luna martie 2022, INS a anunțat o inflație de 10,2%) și cu asta s-ar încheia 2022, iar pentru 2023 avem deja un puls în jos și să ne îndreptăm către ținta de inflație a Băncii Naționale, care este mai mare decât a Băncii Centrale Europeană. BCE are 2%, noi avem 2,5%. Ideea este îndreptarea către această țintă de 2,5% și avem șanse dacă nu se adeverește prognoza făcută, într-un demers critic, de către primul economist șef al BCE, care vede, la sfârșitul acestui an, o stagflație în toată Uniunea Europeană, în primul rând în zona euro. Dacă este stagflație în zona euro, nu scăpăm nici noi. Ar însemna nu numai inflație mare, dar și o stagnare economică, dacă nu chiar o depresie economică, și șomaj mare. Dacă nu va fi stagflație, avem toate șansele să ne ducem, până la sfârșitul anului cu inflația la 9% și, începând din 2023, să coborâm către ținta de 2,5%”.

