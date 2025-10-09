€ 5.0953
Data publicării: 23:43 09 Oct 2025

Chirieac îi dă dreptate lui Ciolacu într-o situație
Autor: Elena Aurel

ciolacu_53931000 Inquam Photos / Ovidiu Micsik
 

Analistul politic Bogdan Chirieac îi dă dreptate lui Marcel Ciolacu care a spus că Guvernul Bolojan nu a făcut vreo reformă reală.

Recent, Marcel Ciolacu l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că nu a realizat nicio reformă reală și că măsurile adoptate până acum nu restabilesc echilibrul economic.

Fostul premier a criticat dur majorarea TVA, pe care a numit-o „greșeală fantastică” și o „inechitate socială”, și a explicat că aceasta a redus puterea de cumpărare a românilor.

De asemenea, Marcel Ciolacu a acuzat actualul Guvernul că a transformat o problemă bugetară într-o criză economică, ceea ce a afectat atât companiile românești și străine, cât și cetățenii.

Analistul politic Bogdan Chirieac îi dă dreptate lui Marcel Ciolacu și este de părere că statul român nu a realizat nicio reformă reală. Acesta a explicat că anul electoral 2024 a fost folosit ca justificare pentru lipsa reformelor și a criticat situația din justiție și blocajele administrative cauzate de deciziile Curții Constituționale.

„Așa este, nu a făcut reformă. Explicația pragmatică a fost că 2024 a fost un an electoral cum nu a mai fost până acum. O dată la 20 de ani se suprapuneau alegerile parlamentare cu cele prezidențiale.

Atât USR, cât și AUR au votat majorarea pensiilor în septembrie anul trecut. A fost unanimitate în Parlament. Apoi USR a spus: „E adevărat că am votat, dar am atras atenția că nu sunt bani să se majoreze pensiile”. Au votat în Parlament, toată lumea și-a asumat.

Dar reforma statului, și aici e cum spune Ciolacu, vi se pare că s-a făcut cea mai mică reformă în statul putred? Justiția este deja o putere care nu mai face parte din statul român. Se demonstrează zilnic: magistrații sunt în grevă, având salarii, iar greva fiind ilegală în magistratură. Cu asta ne confruntăm. Și, în continuare, Curtea Constituțională a dat noul termen pe 20 și toată administrația e blocată, nu doar justiția”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

