€ 5.0937
|
$ 4.3629
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
DCNews Stiri China, prima reacție după victoria lui Peter Magyar în Ungaria
Data publicării: 14:07 13 Apr 2026

China, prima reacție după victoria lui Peter Magyar în Ungaria
Autor: Ioan-Radu Gava

xi jinping presedintele chinei Foto: Agerpres

Republica Populară Chineză îl felicită pe Peter Magyar şi îşi reafirmă dorinţa de a consolida relaţiile cu Ungaria

Guvernul chinez l-a felicitat luni pe liderul ungar Peter Magyar pentru victoria sa în alegerile parlamentare şi şi-a reafirmat disponibilitatea de a colabora cu noul guvern de la Budapesta pentru consolidarea relaţiilor bilaterale, relatează EFE.

Beijingul este dispus să "intensifice schimburile la nivel înalt, să consolideze încrederea politică reciprocă şi să extindă cooperarea practică", precum şi să "crească schimburile între popoarele" ambelor ţări, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun.

CITEȘTE ȘI              -             Prima reacție de la Moscova după eșecul lui Viktor Orban

China "acordă o mare importanţă dezvoltării relaţiilor cu Ungaria", a afirmat acesta, subliniind că Beijingul este dispus să colaboreze cu noul guvern pe baza "respectului reciproc, egalităţii şi beneficiului reciproc".

Victoria partidului Tisza, condus de Peter Magyar, pune capăt celor 16 ani cât s-a aflat la guvernare ultranaţionalistul Viktor Orban, care şi-a recunoscut înfrângerea după alegerile desfăşurate duminică.

CITEȘTE ȘI             -             Peter Magyar dormea cu portretul lui Viktor Orban deasupra capului: Momentul în care a rupt o tradiție veche de 14 ani / video viral

În ultimii ani, Ungaria a fost unul dintre principalii parteneri ai Chinei în Uniunea Europeană, în cadrul politicii de "deschidere către Est" promovată de Viktor Orban, cu investiţii chineze importante în sectoare precum cel al automobilelor electrice, al bateriilor sau al infrastructurii.

Această ţară din Europa Centrală a adoptat, de asemenea, o poziţie critică faţă de unele iniţiative ale Bruxelles-ului îndreptate împotriva Beijingului, cum ar fi taxele vamale aplicate vehiculelor electrice chinezeşti, şi s-a prezentat ca o punte de legătură între China şi piaţa comunitară, notează EFE.

CITEȘTE ȘI              -             Imaginile zilei de la Budapesta: Un medic de top a făcut senzație pe scenă după victoria formațiunii Tisza / video viral

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

china
peter magyar
ungaria
viktor orban
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
China, prima reacție după victoria lui Peter Magyar în Ungaria
Publicat acum 18 minute
Peter Magyar dormea cu portretul lui Viktor Orban deasupra capului: Momentul în care a rupt o tradiție veche de 14 ani / video viral
Publicat acum 34 minute
Accident feroviar în Timiș: Un șofer a fost grav rănit după impactul cu un tren
Publicat acum 49 minute
Ministrul Sănătății merge în Statele Unite pentru întâlniri de importanță strategică
Publicat acum 1 ora si 28 minute
Explozie într-un apartament din Constanța. Un bărbat de 78 de ani a fost rănit
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 28 minute
Prima reacție de la Moscova după eșecul lui Viktor Orban
Publicat acum 3 ore si 58 minute
Peter Magyar, un Viktor Orban mai nuanțat: Nu va fi o supunere a Ungariei față de UE / Ce are de câștigat România
Publicat acum 5 ore si 36 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 45. Trump face anunțul care poate schimba totul în Iran
Publicat acum 5 ore si 32 minute
Horoscop 13 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 41 minute
BANCUL ZILEI: Replica soției după căsătorie
 
orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

scenariul cel mai negru in cazul coifului de la cotofenesti de ce ar trebui sa ne ingrijoram Scenariul cel mai negru în cazul Coifului de la Coțofenești. De ce ar trebui să ne îngrijorăm

de Val Vâlcu

ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close