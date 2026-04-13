China, prima reacție după victoria lui Peter Magyar în Ungaria

Guvernul chinez l-a felicitat luni pe liderul ungar Peter Magyar pentru victoria sa în alegerile parlamentare şi şi-a reafirmat disponibilitatea de a colabora cu noul guvern de la Budapesta pentru consolidarea relaţiilor bilaterale, relatează EFE.

Beijingul este dispus să "intensifice schimburile la nivel înalt, să consolideze încrederea politică reciprocă şi să extindă cooperarea practică", precum şi să "crească schimburile între popoarele" ambelor ţări, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun.

China "acordă o mare importanţă dezvoltării relaţiilor cu Ungaria", a afirmat acesta, subliniind că Beijingul este dispus să colaboreze cu noul guvern pe baza "respectului reciproc, egalităţii şi beneficiului reciproc".

Victoria partidului Tisza, condus de Peter Magyar, pune capăt celor 16 ani cât s-a aflat la guvernare ultranaţionalistul Viktor Orban, care şi-a recunoscut înfrângerea după alegerile desfăşurate duminică.

În ultimii ani, Ungaria a fost unul dintre principalii parteneri ai Chinei în Uniunea Europeană, în cadrul politicii de "deschidere către Est" promovată de Viktor Orban, cu investiţii chineze importante în sectoare precum cel al automobilelor electrice, al bateriilor sau al infrastructurii.

Această ţară din Europa Centrală a adoptat, de asemenea, o poziţie critică faţă de unele iniţiative ale Bruxelles-ului îndreptate împotriva Beijingului, cum ar fi taxele vamale aplicate vehiculelor electrice chinezeşti, şi s-a prezentat ca o punte de legătură între China şi piaţa comunitară, notează EFE.

