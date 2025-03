China introduce cursuri despre inteligenţa artificială în şcolile primare şi gimnaziale din Beijing

Industria AI din China a atras atenţia la nivel internaţional în acest an, după ce DeepSeek a lansat în ianuarie o nouă versiune a chatbot-ului său care foloseşte AI, lansare care a zguduit pieţele globale. DeepSeek a impresionat experţii din industrie prin capacitatea sa evidentă de a rivaliza sau chiar de a depăşi capacităţile concurenţilor săi occidentali, precum ChatGPT, la un cost mai mic, a informat miercuri agenţia oficială de ştiri Xinhua, preluată de AFP și Agerpres.



Şcolile din capitala Chinei vor programa cel puţin opt ore de lecţii consacrate AI pe parcursul anului şcolar începând cu semestrul care debutează la începutul lunii septembrie, conform sursei citate. Ele pot fi organizate sub forma unor cursuri independente sau pot fi integrate în discipline precum tehnologii ale informaţiei sau ştiinţe.



"Vor fi introduse metode de predare inovatoare, folosind însoţitori AI, asistenţi de cercetare AI şi alţi agenţi inteligenţi pentru a facilita învăţarea prin dialogul om-maşină", potrivit unui comunicat al comisiei municipale pentru educaţie din Beijing.



Beijingul intenţionează, de asemenea, să exploreze mai multe oportunităţi de colaborare între universităţi şi şcoli secundare pentru a cultiva talentele în domeniul AI, conform comunicatului. În acest context este prevăzută dezvoltarea unei serii de "cursuri avansate de educaţie în domeniul AI axate pe dezvoltarea timpurie a talentelor inovatoare excepţionale".



Luna trecută, preşedintele Chinei, Xi Jinping, a discutat cu magnaţi chinezi din domeniul tehnologiei, un eveniment rar care a trezit un val de optimism cu privire la creşterea sprijinului statului pentru acest sector.



Xi Jinping a consolidat rolul întreprinderilor de stat în cea de-a doua economie din lume şi a oprit expansiunea "dezordonată" în mai multe sectoare.



DeepSeek a fost lăudat de autorităţi, iar fondatorul său a participat la întâlnirea cu şeful statului menţionată anterior.



Toată atenţia este acum îndreptată asupra noilor asistenţi AI din China, în speranţa că pot rivaliza cu DeepSeek.



Gigantul tehnologic chinez Alibaba a dezvăluit săptămâna trecută un model de inteligenţă artificială numit QwQ-32B, despre care spune că are "performanţe comparabile" cu DeepSeek, însă necesită mult mai puţine date pentru a funcţiona.



În plus, Manus, un nou asistent AI puternic, face senzaţie în China graţie capabilităţilor sale considerate a fi, în general, mai avansate decât un chatbot.

