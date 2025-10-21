Chesnoiu:  150 de milioane de euro pentru beneficiari, în vederea realizării de unități de producție fotovoltaică sau eoliană

Un program la care am ținut foarte mult și care astăzi își arată efectele, anume acela al investițiilor din Fondul de modernizare, banii la dispoziția statului român proveniți din valoarea certificatelor unde am reușit să rupem o finanțare de 500 de milioane de euro în primă fază, într-o primă etapă pentru agricultură și industria alimentară, în vederea realizării de unități de producție fotovoltaică sau eoliană, dar nu prea am avut foarte multe cereri pe eolian.

Fotovoltaicul, în schimb, a fost foarte accesat pentru agricultură și industrie alimentară, pentru că reducerea costurilor la energie pe o piață extrem de fluctuantă sau o presiune foarte mare pe preț, mai ales în țara noastră, face diferența între competitivitatea produselor agroalimentare românești într-o piață unică europeană sau regională, așa cum cum spuneam, și suntem deja la a doua sesiune de finanțare încheiată.

Am pus în consultare ghidul pentru următoarea sesiune, pe care dorim să o lansăm la jumătatea lunii noiembrie. Încă 150 de milioane de euro pentru beneficiarii noștri și, de la sesiune la sesiune, am văzut cum a crescut interesul celor care vor să-și asigure autoconsumul de energie electrică în companiile pe care le dețin, a afirmat Chesnoiu, la ZF Agrobusiness Summit 2025.



Ghidul solicitantului pentru sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din agricultură și industria alimentară a fost publicat marți în consultare publică, în vederea lansării unei noi sesiuni de depunere a cererilor de finanțare.



Potrivit unui comunicat al AFIR, consultarea publică pentru această linie de finanțare se va desfășura pe o perioadă de 15 zile calendaristice, de la data publicării pe site, respectiv 16 octombrie 2025.



Beneficiarii eligibili prin schema de energie sunt întreprinderile din sectorul agricol sau al industriei alimentare, legal constituite și înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, precum și organizațiile din domeniul îmbunătățirilor funciare.



Prin intermediul acestei scheme de sprijin, primesc finanțare proiectele care au ca obiectiv realizarea capacităților noi de producere energie electrică pentru autoconsum (sub sau peste 1 MW) din surse solare și eoliene, cu sau fără stocare.



Finanțarea este asigurată prin Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare (schema de energie), din cadrul Fondului pentru Modernizare, gestionat de Ministerul Energiei, administratorul schemei de ajutor de stat fiind MADR, prin AFIR.