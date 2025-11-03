€ 5.0861
Data actualizării: 17:36 03 Noi 2025 | Data publicării: 17:35 03 Noi 2025

Charlie Ottley a obținut cetățenia română. Când va depune jurământul
Autor: Ioan-Radu Gava

Screenshot 2025-11-03 173334 Foto: Ioan Radu Gava / DC News
 

Jurnalistul britanic Charlie Ottley a obţinut cetăţenia română. El urmează să depună jurământul.

Jurnalistul şi producătorul de film britanic Charlie Ottley a obţinut cetăţenia română, el urmând să depună jurământul de credinţă pe 6 noiembrie, scrie Agerpres.

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (ANC) anunţă că pe 6 noiembrie, la sediul său, are loc ceremonia solemnă de depunere a jurământului de credinţă faţă de România de către mai mulţi străini care au obţinut cetăţenia română.

Solemnitatea sesiunii (...) este consolidată de diversitatea ţărilor de provenienţă a noilor cetăţeni români, aceştia fiind originari din ţări precum Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Italia, Turcia, Brazilia, Iordania, Liban, Serbia şi India, fapt ce confirmă vocaţia globală a României şi forţa legăturilor sale umane şi diplomatice, a informat, luni, ANC.

Potrivit sursei citate, în cadrul ceremoniei solemne vor depune jurământul şi persoane care au contribuit în mod deosebit la promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti, precum Charlie Ottley, care a avut o contribuţie remarcabilă la promovarea turismului, culturii şi patrimoniului natural al ţării la nivel mondial.

Prin documentarele sale de excepţie - 'Wild Carpathia' şi 'Flavours of Romania' - a reuşit să surprindă cu măiestrie spiritul, autenticitatea şi frumuseţea pitorească a României, a afirmat preşedintele interimar al ANC, Claudia Ţapardel. 

charley ottley
cetatean roman
