CFR Cluj a încasat 11 goluri în 3 zile. După umilinţa din Suedia, vicecampioana pierde şi la Galaţi, cu Oţelul

Oţelul Galaţi a învins-o fără drept de apel pe CFR Cluj, cu scorul de 4-1 (2-0), duminică, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 7-a a Superligii de fotbal.



CFR Cluj, condusă de pe margine de Ovidiu Hoban, deşi l-a anunţat oficial ca antrenor pe Andrea Mandorlini, a avut prima ocazie notabilă a meciului, în min. 22, prin Andres Sfaiţ, al cărui şut a fost respins de portarul Iustin Popescu.



În min. 25, Leo Bolgado a repus greşit din colţul careului de şase metri, Ştefan Bană a interceptat şi Patrick Fernandes a deschis scorul.



Atacantul capverdian a majorat diferenţa în finalul primei reprize (45), după ce Joao Paulo i-a aşezat mingea la centrarea lui Kazu, scrie Agerpres.



CFR a rămas în inferioritate, fundaşul Leo Bolgado fiind eliminat pentru lovirea lui Kazu fără minge, la o fază fixă în careul Oţelului (50). Arbitrul Marian Barbu nu a văzut faza, dar a luat decizia la sesizarea VAR.



Patrick Fernandes a realizat hat-trick-ul (55), după ce l-a depăşit pe Aly Abeid.



CFR Cluj a redus din diferenţă prin Korenica (71), care a profitat de eroarea de plasament a lui Kazu. Clujenii se puteau apropia la un singur gol (72), dar Damjan Djokovic a ratat din poziţie ideală, şutul său din 10 metri fiind apărat de Iustin Popescu.



Ştefan Bană, care a marcat după o minge greşită de portarul Otto Hindrich (76), a închis tabela.



A fost al 27-lea meci dintre cele două echipe, fiind al cincilea succes al Oţelului, în timp ce CFR are 17 victorii, iar cinci meciuri s-au încheiat cu remize.



Oţelul avea doar o victorie acasă în meciurile directe (1-0, pe 7 martie 2010), 3 remize şi 9 victorii CFR Cluj în 13 partide.



CFR continuă să aibă o medie ridicată de goluri primite pe meci, după trei cu FC Botoşani (3-3), şapte cu Haecken (2-7) şi patru cu Oţelul (1-4).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News