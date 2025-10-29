Cetățean britanic reținut în Ucraina pentru spionaj și terorism în favoarea Rusiei

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și anchetatorii de contraspionaj au reținut un presupus agent al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) la Kiev, care s-a dovedit a fi cetățean britanic, a raportat Biroul Procurorului General pe 29 octombrie, citat de Kyiv Independent.

Britanicul a sosit în Ucraina la începutul anului 2024 pentru a lucra ca instructor în pregătirea trupelor recent mobilizate. La câteva luni după sosire, el ar fi încetat să mai predea și ar fi început să coopereze cu serviciile de informații ruse pentru „câștiguri ușoare”. Identitatea lui nu a fost dezvăluită.

Bărbatul pregătea atacuri teroriste

Bărbatul și-a oferit serviciile în grupuri online pro-Kremlin, înainte de a fi recrutat de un ofițer FSB, care i-a atribuit sarcini operaționale, a declarat SBU, susținând că acesta se afla „în pregătirea comiterii de atacuri teroriste”.

Suspectul a transmis, de asemenea, informații sensibile despre forțele ucrainene către Rusia, inclusiv detalii despre instructorii străini și locațiile centrelor de pregătire militară din sudul Ucrainei, conform Biroului Procurorului General.

Serviciile de informații ruse i-ar fi furnizat cetățeanului britanic instrucțiuni pentru confecționarea unui dispozitiv exploziv improvizat pentru următoarea misiune, precum și adresa unui ascunziș din care a recuperat un pistol cu două încărcătoare.

Britanicul riscă până la 12 ani de închisoare

Serviciile de contraspionaj ale SBU au descoperit complotul și l-au reținut pe cetățeanul britanic. Suspectul se află acum în custodie și riscă până la 12 ani de închisoare, precum și confiscarea bunurilor.

Autoritățile investighează pentru a stabili toate circumstanțele cazului și dacă se pot aplica și alte acuzații.

Adeseori, rușii încearcă să recruteze cetățeni ucraineni și de alte naționalități pentru diverse operațiuni din cadrul războiului început în februarie 2022, în Ucraina.