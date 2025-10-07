€ 5.0916
|
$ 4.3652
|
 
Data actualizării: 21:18 07 Oct 2025 | Data publicării: 21:18 07 Oct 2025

Cele două fructe „periculoase” pentru sănătatea intestinală, potrivit unui medic de la Harvard
Autor: Darius Mureșan

Vezi galeria foto
 fructe-berries_13875100 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @pvproductions
 

Gastroenterologul Saurabh Sethi de la Harvard avertizează că, deși majoritatea fructelor sunt benefice, bananele și strugurii ar trebui consumate doar ocazional, deoarece un consum excesiv poate afecta sănătatea intestinală.

În topul fructelor benefice se află afinele, bogate în fibre solubile și antocianine, urmate de rodii, portocale, pere, kiwi și mere, care sprijină digestia, reduc inflamația și hrănesc bacteriile benefice. Medicul avertizează că bananele foarte coapte și strugurii ar trebui consumate doar ocazional: primele au un conținut ridicat de zahăr și mai puțin amidon rezistent, iar strugurii, deși bogați în antioxidanți, sunt săraci în fibre și pot provoca creșteri bruște ale glicemiei și balonare, potrivit 20minutos.es

 

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

 

Fructele care susțin sănătatea intestinală: afine, rodii, portocale, pere, kiwi și mere

Sănătatea intestinală este un pilon esențial al stării generale de bine, iar alimentația joacă un rol important în menținerea echilibrului microbiomului și a funcției digestive.  Afinele, rodiile, portocalele, perele, kiwiul și merele se remarcă prin efectele lor benefice asupra sistemului digestiv, datorită conținutului bogat de fibre, antioxidanți și compuși bioactivi.

Fibrele solubile și insolubile pe care aceste fructe le conțin stimulează motilitatea intestinală și favorizează formarea unui mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor bune. Afinele și rodiile sunt bogate în polifenoli care au un efect prebiotic și sprijină diversitatea și echilibrul florei intestinale. Merele, perele și kiwiul conțin fibre solubile care ajută la reglarea tranzitului intestinal și la reducerea inflamației. Portocalele sunt bogate în vitamina C și flavonoide, care contribuie la protecția mucoasei intestinale și la întărirea sistemului imunitar.

Consumate regulat și în cantități potrivite, aceste fructe nu doar că ajută digestia, dar contribuie și la prevenirea disconfortului abdominal, a constipației și a dezechilibrelor microbiene. 

 

Bananele și strugurii pot afecta sănătatea intestinală

Fructele sunt esențiale pentru o alimentație echilibrată, însă chiar și cele percepute ca fiind „sănătoase” pot avea efecte nedorite asupra sănătății digestive. Bananele și strugurii, consumate în exces sau de către persoanele care au sensibilitate intestinală, pot compromite echilibrul microbiomului și funcția intestinală.

Ambele fructe sunt bogate în zaharuri simple, fructoza și glucoza, care pot fi dificil de digerat în cantități mari. Această supraîncărcare cu zaharuri poate duce la fermentare excesivă în intestinul gros, ceea ce generează balonare, gaze și disconfort abdominal. De asemenea, bananele foarte coapte și strugurii extrem de dulci conțin niveluri mari de zaharuri rapide, care pot perturba echilibrul bacterian intestinal și favoriza proliferarea microorganismelor mai puțin benefice.

Persoanele cu sindrom de intestin iritabil sau cu intoleranță la fructoză pot avea simptome neplăcute după consumul acestor fructe, chiar și în cantități moderate. În astfel de cazuri, aportul de banane și struguri trebuie atent monitorizat și adaptat nevoilor individuale.

Cu toate bananele și strugurii sunt surse valoroase de vitamine, minerale și antioxidanți, consumul lor trebuie echilibrat și personalizat. Excesul poate avea efecte negative asupra sănătății intestinale.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

fructe
legume
probleme digestive
digestie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
România, lovită de Ciclonul Barbara. Elena Mateescu (ANM), prognoza actualizată pentru orele următoare, inclusiv în București
Publicat acum 4 minute
Ride-sharing, tarife record în București din cauza ploii: Cât costă o cursă de 10 km cu Bolt
Publicat acum 23 minute
Cod roșu de furtuni în Bulgaria! Trei morți și mii de evacuați pe litoralul Mării Negre: orașele se pregătesc pentru noi inundații
Publicat acum 42 minute
Mai rău decât Codul Roșu?! Mov pe hărțile meteo: Fenomene extreme amenință România
Publicat acum 44 minute
Trump, propus la Premiul Nobel pentru Pace de președintele Taiwanului. Ce "probă" ar trebui să treacă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Oct 2025
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat pe 05 Oct 2025
Mănânci ouă? Ce au descoperit cercetătorii te va surprinde complet
Publicat pe 06 Oct 2025
Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Publicat pe 05 Oct 2025
Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?
Publicat pe 05 Oct 2025
Trump, de acord cu Putin. Propunerea preşedintelui rus, considerată bună de preşedintele SUA
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close