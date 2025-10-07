Cele două fructe „periculoase” pentru sănătatea intestinală, potrivit unui medic de la Harvard

În topul fructelor benefice se află afinele, bogate în fibre solubile și antocianine, urmate de rodii, portocale, pere, kiwi și mere, care sprijină digestia, reduc inflamația și hrănesc bacteriile benefice. Medicul avertizează că bananele foarte coapte și strugurii ar trebui consumate doar ocazional: primele au un conținut ridicat de zahăr și mai puțin amidon rezistent, iar strugurii, deși bogați în antioxidanți, sunt săraci în fibre și pot provoca creșteri bruște ale glicemiei și balonare, potrivit 20minutos.es.

Fructele care susțin sănătatea intestinală: afine, rodii, portocale, pere, kiwi și mere

Sănătatea intestinală este un pilon esențial al stării generale de bine, iar alimentația joacă un rol important în menținerea echilibrului microbiomului și a funcției digestive. Afinele, rodiile, portocalele, perele, kiwiul și merele se remarcă prin efectele lor benefice asupra sistemului digestiv, datorită conținutului bogat de fibre, antioxidanți și compuși bioactivi.

Fibrele solubile și insolubile pe care aceste fructe le conțin stimulează motilitatea intestinală și favorizează formarea unui mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor bune. Afinele și rodiile sunt bogate în polifenoli care au un efect prebiotic și sprijină diversitatea și echilibrul florei intestinale. Merele, perele și kiwiul conțin fibre solubile care ajută la reglarea tranzitului intestinal și la reducerea inflamației. Portocalele sunt bogate în vitamina C și flavonoide, care contribuie la protecția mucoasei intestinale și la întărirea sistemului imunitar.

Consumate regulat și în cantități potrivite, aceste fructe nu doar că ajută digestia, dar contribuie și la prevenirea disconfortului abdominal, a constipației și a dezechilibrelor microbiene.

Bananele și strugurii pot afecta sănătatea intestinală

Fructele sunt esențiale pentru o alimentație echilibrată, însă chiar și cele percepute ca fiind „sănătoase” pot avea efecte nedorite asupra sănătății digestive. Bananele și strugurii, consumate în exces sau de către persoanele care au sensibilitate intestinală, pot compromite echilibrul microbiomului și funcția intestinală.

Ambele fructe sunt bogate în zaharuri simple, fructoza și glucoza, care pot fi dificil de digerat în cantități mari. Această supraîncărcare cu zaharuri poate duce la fermentare excesivă în intestinul gros, ceea ce generează balonare, gaze și disconfort abdominal. De asemenea, bananele foarte coapte și strugurii extrem de dulci conțin niveluri mari de zaharuri rapide, care pot perturba echilibrul bacterian intestinal și favoriza proliferarea microorganismelor mai puțin benefice.

Persoanele cu sindrom de intestin iritabil sau cu intoleranță la fructoză pot avea simptome neplăcute după consumul acestor fructe, chiar și în cantități moderate. În astfel de cazuri, aportul de banane și struguri trebuie atent monitorizat și adaptat nevoilor individuale.

Cu toate că bananele și strugurii sunt surse valoroase de vitamine, minerale și antioxidanți, consumul lor trebuie echilibrat și personalizat. Excesul poate avea efecte negative asupra sănătății intestinale.