Cehia vrea o reuniune extraordinară a Consiliului Energetic al UE

Republica Cehă va propune o reuniune extraordinară a Consiliului Energetic al UE cât mai curând posibil, pe tema creşterii preţurilor la energie, au declarat vineri oficiali guvernamentali cehi, pe fondul demersurilor pentru obţinerea de sprijin european privind plafonarea preţurilor la energie.

În contextul nivelurilor record din această lună atinse pe pieţele de energie, Europa se confruntă cu creşteri masive ale facturilor la energie, provocate de creşterea preţurilor la gaze ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina, iar guvernele au dificultăţi în a aplica măsuri care să uşureze povara asupra oamenilor şi companiilor.

"Suntem într-un război energetic cu Rusia şi dăunează întregii UE", a transmis pe platforma Twitter ministrul ceh al industriei, Jozef Sikela. "În acord cu Comisia Europeană şi cu premierul Petr Fiala, voi propune convocarea unei şedinţe extraordinare a Consiliului Energetic al UE cât de curând posibil."

Cehia are preşedinţia UE

Republica Cehă deţine preşedinţia rotativă a UE şi a programat deja o întâlnire a miniştrilor energiei pentru luna octombrie. Data reuniunii de urgenţă şi alte detalii nu sunt deocamdată disponibile, iar Ministerul ceh al Industriei nu a furnizat detalii. Premierul ceh, Petr Fiala, a spus că este nevoie de o măsură către limitarea preţurilor la energie, însă soluţia trebuie să fie la nivel european.

"Am discutat astăzi telefonic cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, negociez sprijinul altor ţări, sunt în contact cu alţi şefi de guvern. Încerc să obţin şi să ofer sprijin pentru găsirea unei soluţii la nivel european", a declarat Fiala.

Rusia furniza UE 40% din consumul de gaz natural, înainte de a invada Ucraina pe 24 februarie, iar criza energetică din ce în ce mai accelerată a Europei se aşterne, deoarece Rusia a redus cantitatea de gaze pe care o livrează. Preţurile au crescut brusc din cauza îngrijorărilor sporite că Rusia va reduce şi mai mult livrările, ca represalii pentru sancţiunile occidentale împotriva sa. Gigantul rus de gaze Gazprom spune că este un furnizor de încredere şi a dat vina pentru reducerile recente ale fluxurilor de gaze pe probleme tehnice la conducta Nord Stream 1.

Guvernul ceh a procedat la implementarea unui tarif redus la energie pentru gospodării, în timp ce alte state analizează plafonarea preţurilor sau alocaţii în numerar pentru a ajuta la uşurarea poverii preţurilor în creştere la energie. Comisia Europeană a anunţat în această lună, fără a detalia, că "evaluează urgent diferitele posibilităţi de introducere a plafonurilor de preţ pentru gaz", scrie Rador.

Previziuni - Preţurile la energie din România, mai mari cu 80% în decembrie. Elena Cristian cere trei măsuri importante și o demitere

Elena Cristian, analist DC Business, a spus care sunt cele trei măsuri pe care trebuie să le ia România urgent pentru a se pregăti pentru creşterea preţurilor la energie.

După ce în Franţa preţul energiei a depăşit nivelul de 1000 euro pe MW/H, Elena Cristian a spus că "specialiştii spun că ar putea merge mult mai sus (n.r. preţurile)".

"Dacă ne uităm pe evoluţia ultimilor ani, când nu am avut situaţii similare cu cea din acest an, de obicei în lunie iulie-august preţurile încep să crească şi până în decembrie merg undeva la un 15% în plus. Analizele din acest an spun că preţurile vor ajunge până la un plus de 80%. Dacă ne uităm acum, la final de august, şi ne gândim la cât de mare este cererea, cât de multe sunt problemele, ce se întâmplă în toată Europa şi în toată lumea, am putea spune că astfel de situaţii şi grafice îngrijorătoare vom mai vedea multă vreme de acum încolo", a declarat Elena Cristian la Antena 3.

