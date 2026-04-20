Ce vor face miniștrii USR după votul PSD. Anunțul lui Dominic Fritz / video

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat că miniştrii formaţiunii pe care o conduce îşi vor continua activitatea în cadrul Guvernului, în ciuda deciziei PSD de a-i retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

"Am avut astăzi o întâlnire informală cu preşedinţii de filiale din toată ţara, cu Biroul Naţional, cu miniştrii şi am discutat despre această situaţie. Vrem să-i asigurăm pe toţi românii care îşi doresc să continuăm curăţenia (...) că noi nu dezertăm, miniştrii mâine vor fi la muncă, vor continua munca lor pentru reforme, munca lor pentru ca banii din PNRR să fie absorbiţi", a declarat Fritz în cadrul unei conferinţe de presă.

PSD a votat retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan

PSD a decis, luni, să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Aproximativ 5.000 de membri ai organizaţiilor judeţene şi ai Consiliului Politic Naţional al PSD au votat la referendumul intern - 97,7% au fost "pentru" retragerea sprijinului politic lui Bolojan, iar 2,3% au votat "împotrivă.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, ulterior, că decizia PSD de retragere a sprijinului politic în cazul său este "complet greşită şi total iresponsabilă", menţionând că va continua să-şi exercite mandatul de premier şi va asigura guvernarea.

