Ce spunea Salam privind vaccinarea Covid-19: Tu dacă o mierlești... nu te plânge nimeni, dar uite pe mine... Așa că nu mă vaccinez, stai liniștit

Totul a început după ce Florin Salam s-a infectat cu noul coronavirus și a fost internat la spital. El este un adversar înverșunat al vaccinării. Anul trecut, Florin Salam spunea, întrebat fiind dacă s-a vaccinat: „Ce? Hai, mă... tu crezi că eu vreau s-o mierlesc ca tine? Tu dacă o mierlești... nu te plânge nimeni, dar uite pe mine... Așa că nu mă vaccinez, stai liniștit”. Acesta a fost răspunsul manelistului la întrebarea unui reporter Antena Stars.

Fratele lui Florin Salam a murit de Covid-19

La finalul anului 2020, fratele lui Florin Salam a murit fiind infectat cu noul coronavirus. Nelu Stoian suferea și de diabet, obezitate și probleme cardiace, așadar, în urma bolii Covid-19, complicațiile ce au urmat i-au fost fatale. A stat internat, fiind în stare gravă, circa o lună, apoi a decedat. În tot acest timp, Florin Salam plângea pe la ușile Institutului Matei Balș, rugându-se ca medicii să facă minuni, în ultimul moment, pentru fratele său.

Și ca într-un delir total, Florin Salam purta masca într-un mod... inedit când cazurile de Covid-19 erau de ordinul miilor, iar decesele de ordinul zecilor: nu doar că nu acoperea nasul, dar era pusă strâmb, iar sârma care trebuia sa stea pe nas era la... bărbie, adică masca era pusă invers. La acel moment, se plângea de medicii de la Balș, el venind de la înmormântarea lui Emi Pian unde nimeni nu respectase nicio regulă de distanțare în pandemie.

VEZI ȘI: Florin Salam, prima reacție după ce PRO TV a transmis că a murit

Pro TV a anunțat, sâmbătă, că Florin Salam a murit. Fiica artistului a transmis că nu este adevărat.

Pro TV a scris sâmbătă: „Conform surselor Știrilor Pro TV, Florin Salam a decedat din cauza consumului de droguri.” Pro TV este prima publicație care a scris despre „decesul” lui Florin Salam.

Fiica artistului a transmis că nu este adevărat, potrivit România TV.

UPDATE 1: Avocatul lui Florin Salam a spus, sâmbătă seară, la România TV: „Nu cunosc acest aspect. Acum două ore, am fost sunat de cineva de la presă, am spus că voi lua legătura cu managerul lui, iar acesta mi-a transmis că nu este nimic adevărat. Eu nu pot să spun că nu a murit, vă spun informația pe care am primit-o acum două ore.”

UPDATE 2: Florin Salam a transmis următorul mesaj pe contul oficial de Facebook: „Dragilor. Voi fi scurt și la obiect. Nu. Nu am murit. Iar din păcate această informație reprezintă o palmă dură asupra credibilității presei din România. Ne vom revedea curând la concerte. Vă doresc sănătate tuturor. Rușine Pro TV.”

UPDATE 3: Și Tzancă Uraganu a transmis un mesaj după ce Pro TV a anunțat decesul lui Florin Salam: „Vă salut, oameni buni, în legătură cu Florin Salam nu este deloc adevărat. Văd că a luat amploare foarte mult pe Internet această veste falsă. Ferească Dumnezeu de așa ceva! Mi-e și greu să pronunț, vă spun foarte sincer. Am primit multe mesaje. Toată lumea știe că eu sunt ca un frate pentru el și el pentru mine. Nu este adevărat. Este doar internat la spital cu COVID-19, așteptăm să-și revină cât de repede. Așa că, stați liniștiți. Florin Salam este într-o situație stabilă!”

UPDATE 4: Pro TV a revenit, sâmbătă seară, cu o serie de precizări: „Ne cerem scuze cititorilor pentru eroare. Reporterii Știrilor Pro TV au primit, pe surse, informația conform căreia Florin Salam a murit. Din păcare, stirileprotv.ro a eșuat în a verifica informația și din alte surse, fapt care a condus la o regretabilă greșeală.”

VEZI CONTINUAREA AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News