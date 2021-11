Ce se va întâmpla cu salariile în 2022. Câciu: E nevoie de un parteneriat real între stat și privat

„În timp ce inflația crește așa cum crește acum, în timpul acesta trebuie să pui ceva în loc pentru puterea de cumpărare. Trebuie găsite soluții pentru ca salariile să fie menținute sau să crească, mai ales în zona privată. Ar trebui un nivel care să-ți permită să cumperi cu aceiași bani aceleași bunuri pe care le cumpărai înainte de inflație.

Aici trebuie făcut un parteneriat real între stat și privat, din punctul meu de vedere, astfel încât statul să ajute antreprenorii pentru ca aceștia să poată redistribui veniturile către salariați. Antreprenorii trebuie să înțeleagă că statul îi ajută sub condiția aceasta, nu ajutăm economia doar de dragul de a ajuta economia, iar antreprenorii să uite de salariați”, a transmis Adrian Câciu, la DC NEWS.

Când se va opri creşterea preţurilor. Câciu: Este destul de dur

„Vom asista la o temperare a inflației undeva la finalul anului 2022 și într-un orizont de 4%-4,5%. Este destul de dur și are în componență elementele structurale pe care noi le avem în inflație, dar are și aceste componente conjuncturale care nu se vor opri din manifestare.

Chiar dacă prețurile la energie au fost plafonate temporar, după cum vedeți nimeni nu face nimic și nu gândește o strategie de reechilibrare a producției de energie sau de restructurare a cauzelor care au dus la explozia prețurilor. În momentul acesta avem doar plafonarea și câteva compensări pentru a nu mai simți atât de dur în facturi prețul energiei”, a transmis Câciu, pentru DC NEWS.

Nu rezolvă nimeni problema de la rădăcini

„Dar nu umblă nimeni la cauzele structurale care ne-au adus aici, prețurile nu au apărut de nicăieri ca să zic așa. A fost o explozie care a avut niște cauze. Prima cauză a fost specula. A fost vreo măsură? Intrăm să discutăm cu furnizorii sau cu speculatorii să vedem de ce s-a făcut specula aceasta, o taxăm dacă n-are motiv, o temperăm dacă are justificare. Îi compensăm dacă este cazul acesta”, mai spune economistul.

„În al doilea rând, cu producția de energie stăm bine? Nu suntem echilibrați, o spune toată lumea. Avem un decalaj foarte mare pe producția de gaze, pierdem foarte mult că nu vrem să exploatăm gaze din Marea Neagră. Și pe producția de energie electrică, Hidroelectrica nu are investiții. Are multe hidrocentrale care nu sunt operaționale. Un exemplu este faptul că Hidroelectrica spune că are un parc electric instalat de 7.600 MW. Operaționali sunt doar 3.000 MW, unde sunt ceilalți 4.600 MW? Acolo trebuie intrat și făcută o analiză. Trebuie dat drumul la energie unde se poate, iar unde mai trebuie investit, trebuie investit”, a adăugat Adrian Câciu.

Trebuie făcute echilibrări. În caz contrar, ne putem trezi cu prețuri și mai mari în loc de rezolvarea situației

„Dacă nu faci echilibrări între sistem și echilibrările structurale nu vei putea tempera prețurile pe termen mediu și lung. Atunci riști să te trezești cu prețuri chiar mai mari decât ai avut la început”, a conchis analistul economic.