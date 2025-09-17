Ce se întâmplă în corpul tău când nu mănânci timp de o săptămână

Un videoclip de pe YouTube și mărturia unui bărbat care a ținut post negru timp de șapte zile dezvăluie transformările spectaculoase prin care trece corpul atunci când nu primește hrană.

Justin Dorff, un YouTuber pasionat de testarea limitelor personale, a decis să renunțe complet la mâncare timp de o săptămână. În această perioadă a consumat doar apă pentru hidratare. Rezultatele l-au surprins chiar și pe el: a slăbit 4,5 kilograme și a descoperit o energie pe care nu o mai simțise de luni întregi.

„În ultimele două luni, m-am simțit obosit. Am avut leziuni supărătoare. Am avut un stres ușor. Mi-era poftă de mâncare nesănătoasă. Mă simțeam trist și nu eram eu însumi. Practic, mă durea totul și simțeam că mor”, a povestit Justin conform Ladbible.

Deși primele cinci zile au fost extrem de dificile, în a șasea zi a intrat în ceea ce el numește „God Mode” (Modul Dumnezeu). „Peste noapte, am trecut de la modul zombie la modul Dumnezeu. Creierul tău trece la funcționarea pe cetone în loc de glucoză. Foamea scade, iar hormonul de creștere și adrenalina cresc vertiginos. Și, brusc, primești un impuls enorm de energie, concentrare, claritate mentală și bună dispoziție”, a explicat el.



Ce arată simularea postată pe YouTube

Pentru a înțelege mai bine procesul, canalul Drwealz a realizat o simulare detaliată a efectelor postului asupra organismului. Videoclipul explică faptul că după aproximativ 19 ore fără alimente, corpul intră într-o stare numită cetoza metabolică.

„Pe măsură ce postești, nivelul de insulină scade din cauza întârzierii în aprovizionarea normală cu combustibil, sau glucoză”, se afirmă în clip. În această etapă, organismul începe să ardă grăsimea stocată pentru a produce energie.

Între zilele patru și șase, apare schimbarea majoră: creierul folosește cetone în loc de glucoză, iar oamenii resimt o energie neobișnuită, claritate mentală și chiar o stare de euforie. Acesta este momentul în care Justin a declarat că s-a simțit „ca și cum s-ar fi trezit în dimineața de Crăciun când avea 10 ani”.



Beneficii și riscuri

Postul nu este o practică nouă, el a fost folosit de secole în diverse culturi și religii pentru curățarea organismului și menținerea sănătății. Unii îl practică în versiuni mai scurte, precum dieta OMAD (o masă pe zi), pentru a obține beneficii rapide.

Totuși, specialiștii avertizează că postul prelungit nu este pentru oricine. Epuizarea, amețelile și scăderea glicemiei pot crea probleme serioase, mai ales pentru persoanele cu afecțiuni medicale.

Pentru Justin, experiența postului de șapte zile a fost mai mult decât o provocare fizică, a fost o redescoperire personală.

„În loc să încerc doar să supraviețuiesc și să-mi distrag atenția, am putut să mă concentrez pe ceea ce contează cu adevărat. Am petrecut timp cu soția mea. M-am întâlnit cu prietenii. Nu regret. Am reușit să mă bucur și să fiu prezent în fiecare moment, cel puțin până în a șaptea zi”, a mărturisit el.

La final, momentul revenirii la hrană i s-a părut la fel de emoționant ca o sărbătoare: „Era ca și cum aveam din nou 10 ani și mă trezeam în dimineața de Crăciun. Doar că, în loc de cadouri, eram entuziasmat să pot mesteca din nou.”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News