Ce să nu faci niciodată dacă ai cancer. Conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu, explicații / video

Conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu a subliniat că oncologul trebuie să fie coordonatorul traseului pacientului în sistemul de sănătate. De asemenea, aceasta a vorbit despre dificultatea de a gestiona singur pacienții, mai ales când aceștia sunt pesimiști sau copleșiți, și despre importanța echipelor multidisciplinare.

„În ce măsură oncologul devine și un coordonator al traseului pe care pacientul îl are ulterior în sistemul de sănătate?", a întrebat Florin Răvdan, jurnalist DC News TV.



„Este obligatoriu să fie un coordonator în sistemul de sănătate în momentul în care ai un diagnostic oncologic de certitudine. Este obligatoriu să coordonezi pacientul pe care îl tratezi. Trebuie să știi unde să-l trimiți, când să-l trimiți, să știi ce sfaturi să-i dai”, a spus conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu.



„Dacă pacientul e pesimist, poate nu vrea să asculte, poate se resemnează cu diagnosticul și renunță pur și simplu”, a spus Florin Răvdan.



„Se întâmplă și asta, dar aici ar trebui poate mai mulți psihologi, mai mult personal care să fie alături de oncologul medical pentru că, de multe ori, singur nu poți să faci totul. Echipa multidisciplinară presupune să ai și restul personalului acolo, inclusiv navigatorul de pacient, o noțiune care există teoretic, dar încă la început pentru România”, a spus conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu.

Ce este navigatorul de pacient

Conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu a explicat că navigatorul de pacient este o persoană cu pregătire, nu neapărat medicală, care îi sprijină pe bolnavii oncologici să parcurgă pașii necesari în sistemul de sănătate.

„Ar trebui să fie o persoană cu studii, nu neapărat medicale, dar cu cunoștințe care să poată să îndrume pacientul în tot acest hățiș de trasee în care intră și în care, de multe ori, iese mai nelămurit decât a intrat, pentru că aude enorm de multe informații, mai multe lucruri pe care trebuie să le facă, mai multe programări, mai multe consultații și devine confuz în tot ceea ce înseamnă hățișul bolii oncologice. Nu discutăm de termeni pe care nu i-au auzit și de lucruri pe care, de multe ori, nu le înțeleg și se întorc în ideea de a le explica încă o dată.

În alte părți există niște consulturi pentru familie, pentru medic și familie, nu neapărat făcute de oncologul care tratează, dar de echipa multidisciplinară, și atunci sigur că impactul este mai mic, dar în principiu, de multe ori, la o consultație sau la o primă consultație este pacientul însoțit de familie, mai mică sau mai mare, și dacă intră cu speranță, câteodată iese cu speranță, dacă discutăm de o boală la care există un tratament mai simplu, stadiul este incipient.

Dar dacă boala este avansată, cu tratamente pluridisciplinare, dar și cu multe investigații, multe lucruri noi, deja lucrurile devin atât de confuze că îi întrebi: „Ați înțeles?", unii zic „Da”, alții zic „Ba” și consultația se termină într-o oră, în loc de 20 de minute, în care eu personal mă întreb: „Oare au priceput tot ce le-am povestit?”, a spus conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu.

Ce să nu facă niciodată un pacient oncologic

Medicul a avertizat că pacienții oncologici pot pierde timp prețios dacă merg din oncolog în oncolog, în căutarea unor opinii diferite. Aceasta recomandă solicitarea unei alte opinii doar când există dubii reale.

„Unii se resemnează, alții se duc și umblă din oncolog în oncolog, sau din spital în spital și te trezești că au pierdut timpul încercând să consulte jumătate din oncologii din urbe, toți spunându-i același lucru și ajungând în același punct", a spus conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu.



„E un lucru pe care e indicat să-l facă un pacient oncologic?", a întrebat Florin Răvdan



„Sincer? Nu! Sigur că dacă ai dubii, incertitudini, te poți duce la second opinion și, de multe ori, mi se pare normal ca omul să încerce să întrebe second opinion: „E același lucru sau nu?”. Depinde... sunt oameni și oameni", a spus conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu la DC News și DC Medical.

Video:

