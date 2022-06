Ce s-ar putea întâmpla în cazul unui cutremur în București. Vâlcu: Pompierii ar putea ajunge doar de pe o capotă pe alta la urgențe

Într-un interviu acordat jurnalistei Roxana Ciucă de la România TV, jurnalistul Val Vâlcu a vorbit despre dezastrul pe care l-ar provoca un cutremur în București.

"Ar trebui să ne îngrijorăm, de exemplu pentru că acum nu discutați cu primarul Nicușor Dan. Îl doare la perucă sau la păr pentru că bască nu poartă. Domnul Nicușor Dan, de doi ani, a blocat orice construcție în București, deci nu vor fi nici case noi. Va mai dura un timp până se pregătesc, se deschid noi șantiere.

Cât despre casele vechi... sigur, nu are dânsul nicio problemă, nu primăria ar trebui să mă protejeze. Primăria dă avize! Am văzut că în blocuri din astea cu bulină funcționează încă diverse magazine, poate și restaurante. Dacă lumea este suficient de încrezătoare în soartă încât să locuiască acolo - deși am înțeles că unii refuză să se mute pentru renovări - de ce mă pune pe mine în pericol când trec pe Magheru, pe bulevard? Atunci când stăm în trafic, dacă stăm aici pe Kiseleff sau în Balta Albă, nu e o problemă. Dar dacă stăm în trafic în centru și începe un cutremur, există riscul să cadă peste noi unul dintre acele blocuri neconsolidate.

Nici nu ne-am bucurat că locuim în centru, așa cum se bucură cei care stau acolo, dar ne trezim și cu un bloc în cap când așteptăm la semafor”, a transmis Vâlcu, în interviul pentru RTV.

"Pompierii ar putea ajunge doar de pe o capotă pe alta la urgențe"

"DC News a publicat un studiu în trecut. În primul rând, Bucureștiul s-ar bloca, pompierii și echipele de intervenție nu vor putea să ajungă la urgențe. Noi, cei care avem experiența cutremurului din ’77, știm ce se întâmplă: lumea sare în mașină și merge să vadă ce au pățit mama, bunica, prietenul. Deci va fi un râu de fier Capitala, acolo unde nu va fi un morman de moloz. Probabil că pompierii ar putea ajunge doar de pe o capotă pe alta la urgențe”, a continuat jurnalistul.

"Cel mai simplu lucru ar fi pregătirea cetățenilor Bucureștiului în cazul unei catastrofe: nu săriți în mașină, nu plecați la drum pentru că oricum nu veți ajunge nicăieri. Eu cred că nu ar trebui permisă locuirea în aceste clădiri cu bulină roșie. Bun, cetățeanul care locuiește acolo își asumă niște riscuri, dar mă pune și pe mine ca trecător în pericol.

Am putea începe cu Casa Presei, de unde au căzut stucaturi pe mașinile parcate, dar evident că nimeni nu ar fi de acord ca un astfel de colos să fie dat de exemplu unei structuri de tip hotelier pentru a face investițiile de sute de milioane necesare”, a conchis Val Vâlcu.

Mărmureanu: Când spun că nu poate fi mai devreme un cutremur de 2040, mă refer că va fi de peste 7

Prof. Dr. Ing. Gheorghe Mărmureanu, personalitate marcantă în tabloul cercetării românești din domeniul seismologiei, a vorbit, vineri, despre viitorul mare cutremur care ar putea zgudui România.

Un Plan de analiză al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă arată însă că un cutremur puternic ar crea un dezastru de proporţii în Capitală. „Seismul reprezintă factorul de risc major pentru capitala ţării. Luând drept bază de comparaţie cutremurul din 1977, se poate constata că pierderile umane şi cele materiale au reprezentat 90%, respectiv 70% din totalul acestora pe întreaga ţară. Ţinând cont de faptul că în municipiu se concentrează circa 10% din populaţia ţării, mai mult de 15% din producţia industrială, o mare pondere a activităţilor prestatoare de servicii, precum şi principalele componente ale structurilor de stat şi private, se poate afirma că riscul seismic s-a mărit în ultimii ani", se arată în Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al Municipiului Bucureşti pentru anul 2022, realizat de Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă. Citește restul aici...

