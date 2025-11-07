Ce parte a Mării Negre trebuie neapărat vizitată în 2026 - destinația de top a turiștilor

În 2026, călătorii care caută autenticitatea și peisaje spectaculoase se îndreaptă spre coasta Mării Negre din nord-estul Turciei.

Aceasta este o regiune încă relativ necunoscută, dar plină de istorie, cultură turcească și aventuri în natură, care promite să devină următoarea destinație de top a turiștilor internaționali, conform National Geographic.

Coasta Mării Negre: colțul ascuns al Turciei

Turcia atrage anual aproximativ 60 de milioane de vizitatori, majoritatea concentrându-se pe Istanbul și plajele Mediteranei sau Egeei. Totuși, coasta Mării Negre, cu 640 km de peisaje luxuriante, văi adânci și munți acoperiți de păduri, rămâne în mare parte neexplorată.

Odată un important punct comercial pe Drumul Mătăsii, porturile precum Trabzon erau pline de nave și negustori. Astăzi, aceeași regiune oferă aventuri în aer liber, de la drumeții și rafting, până la plaje nisipoase și stațiuni termale, toate într-un cadru mult mai puțin aglomerat decât coastele turistice clasice ale Turciei.

Atracții de neratat

Mănăstirea Sümela

Ascunsă pe versantul unei stânci în Parcul Național Altindere Valley, la o oră de Trabzon, mănăstirea Sümela datează din secolul al IV-lea. Frescele sale bizantine, recent restaurate, și cele 72 de camere creează o experiență spirituală și istorică unică.

Plaje și surfing

Plajele de la Samsun și İnkum, lângă Bartin, oferă nisip fin și ape line pentru relaxare și înot, în timp ce peninsula Sinop devine un paradis pentru surfing. Vestul Trabzonului ascunde nisipuri negre spectaculoase la Albatros Plajı, o priveliște rar întâlnită în Turcia.

Orașele Trabzon și Rize

Trabzon, fost port de-a lungul Drumului Mătăsii, îmbină istoria bizantină cu influențe otomane și europene. Rize, la poalele Munților Pontici, este renumit pentru plantațiile de ceai, unde vizitatorii pot învăța să culeagă frunza de ceai în stil tradițional.

Platoul Ayder și Valea Fırtına

Această zonă montană oferă trasee de drumeții, cascade spectaculoase, rafting și tururi off-road. Ruinele castelului Zilkale și podurile de piatră otomane completează peisajul istoric. Stațiunile cu izvoare termale și priveliștile alpine transformă zona într-o destinație completă pentru iubitorii de natură.

Sporturi de iarnă

Munții Pontici oferă zăpadă între decembrie și martie. Stațiunile Çambaşı și Akdağ combină pârtii pentru toate nivelurile cu peisaje de vis, oferind opțiuni pentru schi, snowboarding sau pur și simplu recreere în aer liber.

Gastronomie și experiențe culinare

Balık Cım în Trabzon servește fructe de mare proaspete și preparate locale precum supa de pește și hamsi tava.

Restaurantul Osmanlı din Valea Fırtına combină meze, kebab și specialități regionale precum muhlama și chiftele akçaabat.

Kayadibi Saklı Bahçe Restoran, aproape de Sümela, impresionează prin feluri tradiționale servite în aer liber.

Bungalov Café, în Ayder, oferă priveliști panoramice și preparate locale precum păstrăv de munte și mic dejun tradițional cu mai multe feluri.

Cum să ajungeți

Turkish Airlines oferă numeroase zboruri zilnice de la Istanbul către Trabzon și Rize. Alternativ, autocarele Flixbus fac legătura între Istanbul și coasta Mării Negre în 17-20 de ore.

Pentru libertate totală, companiile internaționale de închirieri auto permit explorarea regiunii, iar autostrada Black Sea Coastal Road (E70/D.010) și rutele E95 și E97 facilitează accesul între orașe și atracții turistice. Totuși, drumurile montane către atracții precum Sümela sau Ayder pot fi sinuoase și necesită atenție sporită.

Când să vizitați

Vara, cu temperaturi ale apei de aproximativ 24 °C, este ideală pentru plajă și drumeții. Iarna aduce zăpadă în Munții Pontici, transformând coasta într-o destinație de sporturi de iarnă. Toamna, în septembrie și octombrie, pădurile și platourile montane oferă un spectacol de frunze colorate, perfect pentru fotografii memorabile.

Concluzie: Coasta Mării Negre din nord-estul Turciei, încă neaglomerată și plină de peisaje și experiențe autentice, devine în 2026 o destinație esențială pentru călătorii care caută combinația perfectă între natură, cultură și aventură.