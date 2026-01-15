Aceasta este concluzia lui Ghazaleh Emami, o tânără de origine iraniană stabilită în România, care mărturisește că prietenii ei rămân șocați când află ce se întâmplă, de fapt, pe străzile iraniene.

Dincolo de mesajele oficiale și de știrile minimalizate, vorbește despre violență, victime și o represiune fără precedent, pe care o descrie drept „cel mai mare masacru din ultimii 100 de ani”.

Cum se vede situația din Iran de aici, din România, comparativ cu ce știi din interior?

„Este extrem de minimalizată pentru că cu oricine vorbesc din jurul meu, prietenii mei, mă întreabă, oh, wow, este chiar atât de grav? Pentru că noi, de la ce vedem în televiziune și în online, nu pare că situația e atât de gravă. După ce văd ce postez eu sau ce mai povestesc eu, abia atunci își dau seama de gravitatea situației și de cât de critică este în interiorul Iranului. Mai ales în ceea ce privește numărul victimelor și ce se întâmplă pe străzi”, a zis Ghazaleh Emami.

De când situația a explodat, ai reușit să vorbești cu vreo rudă rămasă în Iran?

„Da, o singură dată, timp de mai puțin de un minut, am reușit să vorbesc cu un membru al familiei mele. Nu am apucat să spunem prea multe, pentru că acea scurtă fereastră de comunicare, deschisă acum două zile, le-a permis oamenilor doar să fie sunați din afara țării, noi nu puteam iniția apeluri. Mai mult, contactul era posibil exclusiv de pe linii telefonice fixe, nu de pe mobile. Toată lumea a încercat să mențină apelurile cât mai scurte, pentru că acestea aveau și un alt scop: identificarea persoanelor care transmit informații în afara țării. Din acest motiv, toți au fost extrem de precauți și au spus strictul necesar. Mi-au transmis doar că sunt bine și că se află acasă”, ne-a zis Ghazaleh Emami.

Ce ai vrea să știe românii despre ce se întâmplă acum în Iran și poate nu apare la știrile din România?

„Anunțurile făcute de regimul iranian, reluate inclusiv de Donald Trump, potrivit cărora atacurile din stradă s-ar fi oprit, iar execuțiile ar fi fost suspendate, reprezintă doar o încercare de a devia atenția și de a răsturna realitatea în favoarea lor. Este o modalitate de a sugera că nu regimul este responsabil pentru uciderea oamenilor pe stradă. În ultima perioadă au început să apară știri potrivit cărora cei implicați în violențe ar fi, de fapt, activiști sau membri ai unor miliții aduse din Siria sau din alte țări arabe. Narativul oficial susține că nu ar fi iranieni care îi atacă pe iranieni, ci străini sau grupări teroriste din regiune, finanțate pentru a provoca haos”, a mai zis ea.

„În acest context, realitatea nu mai corespunde cu ceea ce este prezentat în mass-media oficială. Cred că este esențial să ascultăm și informațiile venite direct din interiorul Iranului, de la oamenii care reușesc să sune din țară sau de la cei care au părăsit Iranul, fie prin zboruri interne către Turcia, fie pe cale terestră”, mai zis tânăra pentru DC News.

Cum ai descrie, în câteva cuvinte, ce se întâmplă acum în Iran, din perspectiva ta?

„Încălcarea drepturilor omului până la extrem și cel mai mare masacru din ultimii 100 de ani”, ne-a mai spus ea.

Dacă ai putea transmite un singur mesaj oamenilor din Iran, care ar fi acela?

„Mesajul ar fi să le spunem că suntem mândri de ei, îi încurajăm să rămână pe străzi și să reziste. Pentru că noi încercăm să facem tot ce ne stă în putere, în exterior, pentru a atrage atenția comunității internaționale către ei și de a îi ruga să ia măsuri drastice împotriva regimului iranian", a explicat Ghazaleh Emami, pentru DCNews.