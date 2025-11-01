Ce nu ar trebui să facă niciodată vârstnicii când sunt răciți

Mulți vârstnici fac o greșeală frecventă atunci când se îmbolnăvesc: uită să se hidrateze corespunzător. Hidratarea este adesea neglijată în timpul bolii, când pofta de mâncare și setea scad. O bună hidratare ajută organismul să elimine virusurile, reglează temperatura corporală și reduce oboseala. La vârstnici, senzația de sete este mai slabă, iar unele tratamente pot favoriza pierderea lichidelor, de aceea consumul suficient de apă devine crucial pentru recuperare, potrivit 20minutos.es.





Sursa foto: https://www.freepik.com/, @mrzivica

De ce este importantă hidratarea

Hidratarea este unul dintre pilonii fundamentali ai sănătății și bunăstării organismului. Apa constituie aproximativ 60% din greutatea corpului uman și este foarte importantă pentru buna funcționare a tuturor sistemelor biologice. Toate procesele metabolice, de la reglarea temperaturii corpului și transportul nutrienților, până la eliminarea toxinelor, are nevoie de un aport adecvat de lichide pentru a se realiza în mod corect.

Lipsa unei hidratări corespunzătoare poate avea efecte rapide și vizibile: oboseală, imposibilitatea de a se concentra, dureri de cap și reducerea performanței cognitive și fizice. Daca nu se intervine la timp, deshidratarea cronică contribuie la apariția unor afecțiuni renale, cardiovasculare sau digestive. De asemenea, hidratarea corespunzătoare are efecte și asupra stării pielii, deoarece menține elasticitatea și previne uscăciunea.

Nevoia de apă nu este aceeași pentru toți oamenii. Ea diferă în funcție de vârstă, sex, nivel de activitate fizică și condițiile climatice. Specialiștii recomandă consumul regulat de lichide de-a lungul întregii zile, nu doar atunci când apare senzația de sete, fiindcă setea poate fi deja un semn al deshidratării.

Hidratarea nu înseamnă doar consumul de apă. Alimentele bogate în apă, fructele și legumele, ajută la menținerea unui echilibru hidric corespunzător.

Hidratarea corespunzătoare ajută organismul să funcționeze corect, îmbunătățește performanța fizică și mentală și ajută la păstrarea sănătății pe termen lung.