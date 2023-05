Ce i s-a întâmplat lui Val Vâlcu în Istanbul: ”Dom`le, m-am pierdut!”. I se datorează lui Recep Tayyip Erdogan

Jurnalistul Val Vâlcu și H. D. Hartmann, analist de politică externă, au vorbit la Geostrategica de la DC NEWS despre alegerile din Turcia și șansele lui Erdogan pentru un nou mandat prezidențial. În cadrul emisiunii, Val Vâlcu a povestit ce i s-a întâmplat în Istanbul.

"S-a întâmplat să fiu în Turcia când erau alegerile locale în anul 1994, când a venit în Istanbul primar (Recep Tayyip Erdoğan n.r.). Și am participat așa timp de o săptămână la o campanie electorală extrem de vibrantă, cu mașini care mergeau cu megafoane pe străzi, foarte colorată, sute de steaguri etc. Dar voiam să spun că atunci era o groapă în centru, lângă Hotel Marmara, și ei spuneau că acolo va fi metrou.

Val Vâlcu: Dom`le, m-am pierdut în rețeaua de metrou

Am mai mers apoi în anul 2018, am făcut o escală la Istanbul de câteva ore și am zis să mă duc la Sfânta Sofia. Dom`le, m-am pierdut în rețeaua de metrou. Era o doamnă care ne-a dirijat pe acolo că eram vreo 2-3. Ne-a dirijat pentru că a înțeles românește și a înțeles că ne-am pierdut, deci e o rețea extrem de extinsă, poate ca la Viena, cu traversarea Bosforului, lucru care mi se pare mult mai important decât acel palat fastuos, care rămâne, sigur, un simbol, dar această dezvoltare spectaculoasă, trei poduri...

Aici ne chinuim să renovăm, să turnăm asfalt pe podul de la Fetești de un an și trei luni... Chiar îi înțeleg pe turci. Sub ochii lor s-a transformat, s-a construit ceva. Vezi că rămâne ceva în urmă, după zece ani de Băsescu, nu a rămas o autostradă sau vreun proiect semnificativ", a declarat Val Vâlcu.

Detalii despre metroul din Istanbul

Metroul din Istanbul este unul dintre cele mai extinse și aglomerate sisteme de metrou din lume. Acesta a fost construit pentru a răspunde nevoilor de transport în creștere ale orașului și a devenit o modalitate rapidă și eficientă de a călători prin Istanbul.

În afară de linia M11, este operat de Metro Istanbul, o întreprindere publică controlată de Municipalitatea Metropolitană din Istanbul. Cea mai veche secțiune a metroului este linia M1, care a fost deschisă în 1989. În aprilie 2023, sistemul include acum 137 de stații în serviciu, cu încă 56 în construcție.



Sistemul este format din unsprezece linii: liniile desemnate M1A, M1B, M2, M3, M6, M7, M9 și M11 sunt pe partea europeană a Bosforului, în timp ce liniile M4, M5 și M8 sunt pe partea asiatică. Datorită geografiei unice a Istanbulului și adâncimii strâmtorii Bosfor care împarte orașul, rețelele de metrou europene și asiatice nu se conectează direct. Cele două părți ale orașului sunt legate prin linia feroviară de navetă Marmaray, care este conectată la metrou în mai multe locuri, scrie Wikipedia.

