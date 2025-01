Elevii care pot promova doi ani de studii într-un an școlar. Ordinul de ministru, publicat în MO

Ordinul ministrului Educaţiei pentru aprobarea metodologiei privind promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar în învăţământul preuniversitar a fost publicat miercuri în Monitorul Oficial. Elevii capabili de performanţe şcolare înalte pot promova doi ani de studii într-un an şcolar, ca parte a parcursului educaţional subsumat învăţământului preuniversitar obligatoriu, informează Agerpres.

"Accelerarea promovării se realizează prin parcurgerea a doi ani de studii într-un singur an şcolar de către elevii care au rezultate şcolare excepţionale şi care au capacitatea fizică şi intelectuală de a se adapta cerinţelor parcurgerii acestui proces şi integrării lor într-o clasă cu elevi de vârstă mai mare. Parcurgerea a doi ani de studii într-un singur an şcolar se face pentru doi ani de studii consecutivi: anul în care este înscris elevul în urma promovării, în regim obişnuit, (...) şi anul următor acestuia, pe care elevul îl parcurge suplimentar, în acelaşi timp cu anul curent", prevede metodologia.

Potrivit acesteia, parcurgerea a doi ani de studii într-un an şcolar se poate realiza o singură dată în fiecare dintre ciclurile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal. Clasele de început de ciclu de învăţământ se exclud din programul de parcurgere a doi ani de studii într-un an şcolar.

În învăţământul primar înscrierea în programul de parcurgere a doi ani de studii într-un singur an şcolar se poate realiza începând cu nivelul de vârstă specific clasei a III-a. Elevii care se înscriu în programul de parcurgere a doi ani de studii într-un an şcolar trebuie să îndeplinească următoarele criterii de selecţie:

pentru cei care se înscriu pentru parcurgerea claselor a III-a şi a IV-a - să aibă, în anul şcolar anterior anului curent, calificativul "Foarte bine" la fiecare disciplină de studiu; să aibă, în anul şcolar anterior anului curent, calificativul "Foarte bine" la purtare;

- să aibă, în anul şcolar anterior anului curent, calificativul "Foarte bine" la fiecare disciplină de studiu; să aibă, în anul şcolar anterior anului curent, calificativul "Foarte bine" la purtare; pentru cei care se înscriu în program la nivel gimnazial şi liceal - să aibă media generală 10 la fiecare disciplină de studiu; să aibă, în anul şcolar anterior anului curent, media anuală 10 la purtare;

- să aibă media generală 10 la fiecare disciplină de studiu; să aibă, în anul şcolar anterior anului curent, media anuală 10 la purtare; pentru toţi elevii care se înscriu în program - să promoveze un test interdisciplinar din curriculumul clasei anterioare clasei curente cu un punctaj de cel puţin 80% din totalul punctajului acordat pe test.

"În vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a programului de parcurgere a doi ani de studii într-un an şcolar se va constitui, la nivelul unităţii de învăţământ, în urma hotărârii Consiliului de administraţie şi prin decizia directorului unităţii de învăţământ, o comisie de monitorizare a programului", mai prevede metodologia.

Parcurgerea celor doi ani de studii într-un an şcolar se realizează prin frecventarea a cel puţin 50% din cursurile şcolare aferente anului curent şi a cel puţin 40% din cursurile şcolare aferente celui de-al doilea an de studiu conform planului personalizat de învăţare elaborat de comisia de monitorizare, studiu individual, consultaţii/tutoriale asigurate de profesorul pentru învăţământul primar/profesorii clasei celui de-al doilea an de studiu.

În vederea promovării a doi ani de studii într-un an şcolar, elevul va fi evaluat la fiecare disciplină/modul din planul-cadru de învăţământ al celor doi ani. Totodată, elevul va participa la formele de evaluare curentă de la ambele clase şi va fi evaluat conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi planului personalizat de învăţare care prevede şi formele de evaluare.

"Pentru încheierea situaţiei şcolare, elevul susţine evaluări periodice sumative, pe durata anului şcolar, după cel de-al doilea modul şi pe durata celui de-al cincilea modul", se mai explică în document.

Părintele sau reprezentantul legal şi elevul pot solicita modificarea programului de studiu al elevului, în baza unei cereri adresate Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ.

