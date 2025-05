Ce ascunde anul 2025? Numerologul Diana Mețiu dezvăluie calculele: „Are o vibrație unică în istorie”

Diana Mețiu, una dintre cele mai respectate specialiste în numerologie din România, a fost invitata emisiunii MI-TH Influencer, unde a vorbit cu pasiune despre impactul numerelor asupra vieții și despre puterea transformatoare a anului 2025. Deținătoare a mai multor certificări internaționale – Certified Numerologist, Counselor Numerologist, Trainer Numerologist și Profesor Numerologist – Mețiu susține că numerologia este o știință profundă care necesită ani de studiu și practică pentru a fi cu adevărat înțeleasă.

„Dacă vrei să fii bun numerolog, nu ajunge doar un an. După un an poți să practici numerologia și să fii un numerolog bun, dar dacă vrei să fii un numerolog complex, foarte bun, atunci merită să studiezi mult mai mulți ani de numerologie. Există numerologie cabalistică, există numerologie vedică, există numerologie chinezească. Vrem ușor să acoperim toată aria de numerologie, adică să fie un loc în lumea asta în care un om să intre în primul an și după aceea până la ultimul să poată să știe numerologie complexă, adică absolut toate segmentele de numerologie sau ariile să spunem de numerologie să fie acoperite”, a spus aceasta.

O universitate de numerologie și certificări internaționale

Diana Mețiu nu s-a oprit la studiul individual. Ea a pus bazele unei universități de numerologie în Anglia, un proiect ambițios menit să acopere toate ramurile existente: numerologia cabalistică, vedică, chinezească și nu numai. Scopul este ca orice student să parcurgă un traseu complet, de la începător la expert, într-un cadru academic solid.

„Am luat foarte în serios tot și am creat o universitate în Anglia. Există și în România standardul ocupațional al numerologului. A durat vreo 2 ani, dar într-un final avem și asta. Eu cred că diplomele noastre internaționale sau acreditările noastre sunt mult mai valoroase decât ce avem în România. Dar faptul că avem asociația asta internațională, chiar dacă avem mulți români, ei n-au ce să facă cu certificarea românească. Deci este mult mai important să aibă certificările acestea internaționale”, mai spune ea.

Thea Haimovitz: „Numerologia este la fel de serioasă ca astrologia”

Alături de Diana Mețiu, Thea Haimovitz a subliniat importanța acestei discipline, comparând-o cu astrologia în ceea ce privește complexitatea și relevanța spirituală.

„A fi numerolog este o meserie foarte serioasă. Este la fel ca astrologia, adică merg mână-n mână, nici nu știi dacă a fost întâi calul sau căruța în cazul ăsta. Și dacă stai și te uiți, poate exact ca și la astrologia chinezească, astrologia cabalistică, astrologia vestică, fiecare vine dintr-o direcție. De fapt vorbim despre același lucru.

Povestea este complet diferită, depinde la care vibrezi, că nu suntem toți la fel. Dar interiorul nostru vibrează la energia poveștii. Și când ajungi până la urmă să vorbești, când pui datele și vibrațiile și energiile ai să vezi că ele se așează una peste alta și ai să vezi că nu este mare diferență. Poate pe intensitate, poate pe direcție, că nu suntem toți la fel. Dar lumea vorbește despre același lucru, fiindcă în paralel în decursul anilor, în decursul istoriei lumea a observat aceeași realitate care ține de univers. Și asta face diferența la un numerolog, bun sau nu.

Numerologia este extrem de importantă, pentru că fără numere poți să vii să spui că a fost creată cu literele ebraice, dar de fapt există acolo niște numere și un calcul, o matematică, care până în ziua de astăzi te ține în viață. Pentru mine numerologia este ceva extraordinar”, explică și Thea Hiamovitz, una din moderatoarele emisiunii.

2025 – un an cu vibrație dublă 9 și lecții de viață pentru întreaga omenire

Punctul culminant al discuției a fost interpretarea numerologică a anului 2025, pe care Diana Mețiu l-a descris ca fiind „absolut fantastic” din punct de vedere matematic și spiritual.

„Matematica este una din cele mai importante materii care se predau la Universitatea de Numerologie. De exemplu, anul 2025 este absolut fantastic pentru că din punct de vedere matematic el se scrie cum nu s-a mai scris niciun an în istoria noastră. Adică 2025 se scrie, de exemplu 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9, totul la pătrat, deci totul la puterea a doua. Și avem un 45 care este de fapt un 4 plus 5 care face 9. Vibrația acestui 45 este 9.

Deci 2025 este o vibrație 9 la puterea a doua, putere care înseamnă zona materială a lumii. Deci avem de făcut toate aceste lecții, de la 1 la 9 absolut toată lumea. De aceea e un an atât de important. Și în același timp, tot matematic se scrie spectaculos. În sensul că se scrie 2025 egal 1 la puterea a treia plus 2 la puterea a treia plus 3 la puterea a treia plus 4 la puterea a treia plus puncte puncte 9 la puterea a treia. Deci avem în același timp desfășurarea aceasta matematică în care fiecare număr este ridicat la puterea a treia. Iar puterea a treia în numerologia avansată, asta nu se face la anul întâi, înseamnă toate lecțiile acestea spirituale, adică ale trinității în care ridicăm totul la un alt nivel de înțelegere”, explică numerologul.

