Ce ar fi cauzat deraierea funicularului din Lisabona. Informații din raport

Funicularul care s-a prăbușit în Lisabona, provocând moartea a 16 persoane la începutul lunii septembrie, a avut un cablu defect, potrivit anchetei oficiale de luni, care a recomandat ca vehiculele similare din oraș să rămână oprite până la confirmarea siguranței lor, transmite The Guardian.

Accidentul, în care celebrul funicular Elevador da Glória din secolul al XIX-lea s-a izbit de o clădire după ce a deraiat, a șocat capitala Portugaliei și a scos la iveală temerile legate de siguranța acestei atracții turistice populare, dar învechite.

Cablu neconform

Biroul portughez pentru investigații în accidente aeriene și feroviare (GPIAAF) a transmis, într-o notă publicată la trei zile după tragedie, că un cablu care lega cele două vagoane s-a desprins chiar înainte de incidentul din 3 septembrie.

Raportul preliminar al GPIAAF, publicat luni, a precizat că acest cablu nu respecta standardele impuse de operatorul de transport al orașului, CCFL.

„Cablul nu corespundea specificațiilor în vigoare la CCFL pentru a fi utilizat pe tramvaiul Glória”, se arată în raportul de 35 de pagini.

Celelalte funiculare din oraș au fost oprite după accident, iar GPIAAF a recomandat ca acestea să rămână nefuncționale până ce inspectorii confirmă că sistemele lor de frânare pot opri vagoanele în cazul unui cablu rupt.

Accident fulgerător

Dintre cele 16 victime, 11 erau cetățeni străini: trei britanici, doi sud-coreeni, doi canadieni, o franțuzoaică, un elvețian, un american și un ucrainean. Accidentul a rănit aproximativ 20 de persoane, inclusiv trei britanici.

Victimele portugheze includeau patru angajați ai aceleași instituții de asistență socială, ale căror birouri se află în partea de sus a drumului abrupt deservit de funicular.

Funicularul Glória a fost inaugurat în 1885, folosind un sistem de contragreutăți pentru a propulsa cele două vagoane de-a lungul unei piste de 265 de metri, urcând și coborând un deal abrupt.

Conform notei GPIAAF de după accident, o inspecție de rutină în acea dimineață nu a relevat nimic neobișnuit la cablul care s-a rupt.

Investigatorii au precizat că șoferul funicularului a activat frânele, dar nu a reușit să oprească vagonul fără ajutorul sistemului de contragreutăți. Întregul incident s-a petrecut în doar 50 de secunde.

Raportul final al biroului, care va include recomandări de siguranță, este așteptat în decurs de un an, deși un raport intermediar ar putea informa publicul cu privire la progresul anchetei.