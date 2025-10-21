€ 5.0890
|
$ 4.3632
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 10:37 21 Oct 2025 | Data publicării: 10:37 21 Oct 2025

Ce ar fi cauzat deraierea funicularului din Lisabona. Informații din raport
Autor: Iulia Horovei

funicular lisabona Sursa foto: Agerpres
 

Un raport oficial arată ce anume a cauzat deraierea funicularului Glória din Lisabona, accident soldat cu 16 morți.

Funicularul care s-a prăbușit în Lisabona, provocând moartea a 16 persoane la începutul lunii septembrie, a avut un cablu defect, potrivit anchetei oficiale de luni, care a recomandat ca vehiculele similare din oraș să rămână oprite până la confirmarea siguranței lor, transmite The Guardian.

Accidentul, în care celebrul funicular Elevador da Glória din secolul al XIX-lea s-a izbit de o clădire după ce a deraiat, a șocat capitala Portugaliei și a scos la iveală temerile legate de siguranța acestei atracții turistice populare, dar învechite.

Cablu neconform

Biroul portughez pentru investigații în accidente aeriene și feroviare (GPIAAF) a transmis, într-o notă publicată la trei zile după tragedie, că un cablu care lega cele două vagoane s-a desprins chiar înainte de incidentul din 3 septembrie.

Raportul preliminar al GPIAAF, publicat luni, a precizat că acest cablu nu respecta standardele impuse de operatorul de transport al orașului, CCFL.

„Cablul nu corespundea specificațiilor în vigoare la CCFL pentru a fi utilizat pe tramvaiul Glória”, se arată în raportul de 35 de pagini.

Celelalte funiculare din oraș au fost oprite după accident, iar GPIAAF a recomandat ca acestea să rămână nefuncționale până ce inspectorii confirmă că sistemele lor de frânare pot opri vagoanele în cazul unui cablu rupt.

Accident fulgerător

Dintre cele 16 victime, 11 erau cetățeni străini: trei britanici, doi sud-coreeni, doi canadieni, o franțuzoaică, un elvețian, un american și un ucrainean. Accidentul a rănit aproximativ 20 de persoane, inclusiv trei britanici.

Victimele portugheze includeau patru angajați ai aceleași instituții de asistență socială, ale căror birouri se află în partea de sus a drumului abrupt deservit de funicular.

Funicularul Glória a fost inaugurat în 1885, folosind un sistem de contragreutăți pentru a propulsa cele două vagoane de-a lungul unei piste de 265 de metri, urcând și coborând un deal abrupt.

Conform notei GPIAAF de după accident, o inspecție de rutină în acea dimineață nu a relevat nimic neobișnuit la cablul care s-a rupt.

Investigatorii au precizat că șoferul funicularului a activat frânele, dar nu a reușit să oprească vagonul fără ajutorul sistemului de contragreutăți. Întregul incident s-a petrecut în doar 50 de secunde.

Raportul final al biroului, care va include recomandări de siguranță, este așteptat în decurs de un an, deși un raport intermediar ar putea informa publicul cu privire la progresul anchetei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

funicular lisabona
funicular gloria
portugalia
accident lisabona
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Ancheta Nordis se extinde: Peste 300 de plângeri noi și un prejudiciu de 35,8 milioane €
Publicat acum 3 minute
Percheziții DNA în 6 județe din țară: Mai multe firme auto, investigate pentru evaziune de milioane
Publicat acum 11 minute
Tot ce trebuie să știi despre jaful de la Luvru. Hoții au luat bijuteriile în doar 4 minute
Publicat acum 23 minute
Alegerile parțiale din București, în minivacanță sau ”turul doi, înapoi”? Se scurge timpul pentru propunerea PSD
Publicat acum 44 minute
Cine e Sanae Takaichi, prima femeie premier din istoria Japoniei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Oct 2025
Ministrul luat în calcul, de la Cotroceni, să-l înlocuiască pe Bolojan: Va fi o lovitură gravă
Publicat acum 22 ore si 34 minute
Pensiile magistraților: CCR a luat decizia. Se confirmă scenariul remarcat de DCNews
Publicat pe 19 Oct 2025
Horoscop săptămânal 20-26 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat pe 19 Oct 2025
Vasilica Enache și explozia din Rahova. Teoria conspirației care face furori în România, demontată de o supraviețuitoare de la Colectiv
Publicat acum 14 ore si 40 minute
Scandalul pensiilor magistraților acoperă adevăratul pericol pentru judecători
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close