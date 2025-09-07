Data publicării:

Cauza accidentului din Lisabona. De ce a deraiat funicularul care a ucis 16 oameni

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

S-a aflat de ce a deraiat faimosul funicular din Lisabona.

Deraierea unui funicular la Lisabona care a făcut miercuri 16 morţi a urmat "deconectării cablului dintre cele două cabine" cu care erau legate. Concluzia aparține Biroului pentru Prevenirea şi Investigarea Accidentelor Aeriene şi Feroviare (GPIAAF).

"Inspecţia vizuală programată, efectuată în dimineaţa zilei accidentului, nu a detectat nicio anomalie la cablu", au mai precizat anchetatorii acestei agenţii publice însărcinate cu o anchetă în această primă notă care ar trebui să reflecte constatări confirmate, şi nu concluzii precise cu privire la cauzele accidentului.

Conform primelor elemente ale anchetei dezvăluite sâmbătă, coliziunea "s-a produs cu o viteză de aproximativ 60 km/h", iar "toate aceste evenimente au avut loc în mai puţin de 50 de secunde".

Funicularul Gloria, care în configuraţia sa actuală datează din 1914, este compus din două vagoane galbene care urcă şi coboară alternativ folosind un sistem de contragreutăţi, o cădere de 45 de metri pe o lungime de 276 de metri, "cu o înclinaţie medie de 18%", au reamintit anchetatorii GPIAAF.

Cum s-a produs accidentul



"Cabinele sunt conectate între ele printr-un cablu care le echilibrează greutatea prin intermediul unei mari roţi reversibile situate în partea superioara a Calçada da Gloria într-un compartiment tehnic subteran", au mai descris ei.

"La ora 18:00 (17:00 GMT) pe 3 septembrie, funicularul Gloria avea cabinele staţionate în gările lor respective", au continuat ei, subliniind că numărul precis de pasageri din fiecare cabină nu este cunoscut în acest moment.

Câteva minute mai târziu, cabinele şi-au început călătoria, dar "la câteva momente după plecare şi după ce au parcurs aproximativ şase metri, (ele) şi-au pierdut brusc forţa de echilibru garantată de cablul de legătură care le uneşte".

"Cabina nr. 2 (la baza traseului) a dat brusc înapoi (...) În ceea ce priveşte cabina nr. 1, din vârful Calçada da Gloria, aceasta şi-a continuat mişcarea descendentă cu o viteza crescândă", în ciuda încercărilor mecanicului de a o încetini, au descris anchetatorii GPIAAF, relatează Agerpres, citând AFP.

"După aproximativ 170 de metri de mers, la începutul curbei la dreapta pe care o prezintă aliniamentul Calçada în secţiunea sa finală, vehiculul, din cauza vitezei sale, a deraiat şi a început să se răstoarne", au adăugat ei.

Cinci portughezi şi 11 străini au murit în acest accident



"Vehiculul a scăpat complet de sub control, lovind lateral partea superioară a cabinei de peretele clădirii situate în partea stânga a vârfului Calçada, ceea ce a iniţiat distrugerea vagonului de lemn. Apoi a lovit frontal un felinar şi un suport pentru reţeaua electrica aeriană a ascensorului, ambele din fontă, ceea ce a provocat daune semnificative cabinei, şi a terminat la scurt timp mişcarea sa necontrolată lovindu-se de colţul unei alte clădiri", au concluzionat aceştia.

Potrivit celui mai recent bilanţ, cinci portughezi şi 11 străini au murit în acest accident, soldat şi cu peste 20 de răniţi. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Cauza accidentului din Lisabona. De ce a deraiat funicularul care a ucis 16 oameni
07 sep 2025, 08:26
China acuză Canada și Australia de „provocări” militare în strâmtoarea Taiwan
07 sep 2025, 08:55
Atac fatal al unui rechin asupra unui surfer, pe o plajă celebră. „A suferit răni catastrofale”
06 sep 2025, 23:52
În Grecia, reforma fiscală se face prin reduceri de taxe de 1,9 miliarde de dolari
06 sep 2025, 22:59
America scumpește accesul pentru turiști: Costuri aproape duble pentru vizitatorii din țări partenere
06 sep 2025, 23:56
Forțele ruse plănuiesc o operațiune de "străpungere decisivă" în Doneţk, susține armata Ucrainei
06 sep 2025, 22:40
ParintiSiPitici.ro
Abilitățile pe care profesorii se așteaptă să le vadă la elevi încă din prima zi de școală
06 sep 2025, 20:01
Cea mai mare frică a Regelui Charles, dezvăluită în timp ce se pregătește să se întâlnească cu Prințul Harry
06 sep 2025, 21:54
NYPD, criticat după ce a arestat un bărbat nevinovat identificat de AI. Nici măcar nu semăna cu suspectul
06 sep 2025, 20:53
Adolescent jihadist arestat: Plănuia să atace Parlamentul European, Palatul Elysee și ambasadele mai multor state
06 sep 2025, 20:54
Și-a dat demisia ”cel mai rău șef din lume”. Cum și-a câștigat renumele
06 sep 2025, 19:47
Data la care vor avea loc funeraliile Ducesei de Kent a Marii Britanii
06 sep 2025, 18:30
Italia merge împotriva curentului european al taxării. Cum a devenit Milano adăpostul miliardarilor planetei
06 sep 2025, 18:16
Trump îl sprijină pe Kennedy Jr. în acțiunile sale legate de vaccinuri, în pofida scandalului din Congres: Are intenții foarte bune și idei puțin diferite
06 sep 2025, 17:12
O fetiță de 9 ani a absolvit examenul de Bacalaureat
06 sep 2025, 15:45
Guvernul sârb vrea să oprească protestele: 42 de manifestanți arestați la Novi Sad 
06 sep 2025, 15:15
De ce salvatorii din Afganistan nu au ajutat femeile după cutremur. „Bărbații și copiii au fost tratați primii”
06 sep 2025, 13:55
Putin și Zelenski, propuneri reciproce în privința unei întrevederi: "Știe că nu pot să merg acolo" 
06 sep 2025, 13:19
Tensiuni între SUA şi Venezuela. Trump a mutat avioane de luptă în Caraibe. Linia roşie care nu trebuie trecută
06 sep 2025, 11:41
Funeraliile Prințesei Diana, momentul în care întreaga lume a stat în loc. 28 de ani de la ceremonia de înmormântare
06 sep 2025, 11:35
Agenția Fitch modifică perspectiva economică a Poloniei la "negativă"
06 sep 2025, 09:38
Vladimir Putin își pune cele mai mari speranțe în "Puterea Siberiei 2": "Va fi benefică pentru ambele părți" 
06 sep 2025, 08:39
Protestele violente din Serbia continuă. Polițiștii au folosit gaze lacrimogene împotriva mulțimii - VIDEO
06 sep 2025, 08:39
Donald Trump a repetat greșeala făcută cu ISIS și în cazul războiului din Ucraina. "S-a dovedit mult mai dificil decât crezusem inițial"
05 sep 2025, 23:58
Budapesta blochează din nou integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană: Ne distrug securitatea și agricultura
05 sep 2025, 23:57
Prințul Harry „are nevoie disperată” de o întâlnire cu Regele Charles
05 sep 2025, 23:23
Forțele speciale americane, misiune secretă în Coreea de Nord. Este echipa care l-a lichidat pe Bin Laden
05 sep 2025, 23:06
Moartea lui Giorgio Armani declanșează goana după hainele vintage ale designerului italian
05 sep 2025, 20:55
Probleme la Google. Comisia Europeană, amendă de aproape 3 miliarde de euro
05 sep 2025, 19:57
Câte trupe occidentale ar urma să fie trimise în Ucraina după război
05 sep 2025, 19:17
Germania are cel mai rapid supercomputer AI din UE. Merz vrea să ajungă din urmă SUA și China: Ne dorim să devenim o naţiune AI
05 sep 2025, 19:33
Prințul William și Kate Middleton, declarație emoționantă după tristul deces din familie
05 sep 2025, 17:04
Medic condamnat la închisoare după ce și-a amputat propriile picioare
05 sep 2025, 16:44
Scandal uriaș în guvernul Marii Britanii: Dublă demisie din administraţia Starmer
05 sep 2025, 16:49
Trump a trimis 10 avioane de luptă, 7 nave de război și un submarin de atac în Puerto Rico pentru a combate cartelurile de droguri
05 sep 2025, 16:54
A murit Ducesa de Kent a Marii Britanii. Ce grad de rudenie avea cu Regina Elisabeta a II-a
05 sep 2025, 14:27
Marele absent de la cina dată de Donald Trump în cinstea miliardarilor americani
05 sep 2025, 13:17
China iese la rampă în războiul din Ucraina. Mesaj clar pentru Trump și pentru liderii europeni
05 sep 2025, 12:09
Zelenski se întâlnește cu Robert Fico, premierul Slovaciei prieten cu Putin. Ce vor discuta cei doi
05 sep 2025, 11:47
Cât costă ceasul elvețian purtat de Kim Jong Un în vizita sa la Beijing
05 sep 2025, 11:06
Joe Biden, supus unei intervenții chirurgicale pentru cancer de piele. Ce tehnică a fost folosită
05 sep 2025, 10:52
Trump nu mai poate bloca pașapoartele cu genul X pentru persoanele transgender sau non-binare. Decizie istorică a unei instanțe
05 sep 2025, 10:20
Reformă la vârf: Trump vrea schimbarea numelui Pentagonului. Cum se va chema
05 sep 2025, 08:59
SUA declară război cartelurilor din Ecuador. Los Choneros și Los Lobos, desemnate organizații teroriste
05 sep 2025, 08:31
Karol Nawrocki, vizită de forță în Italia. Gestul simbolic pe care l-a făcut președintele suveranist al Poloniei / foto
05 sep 2025, 08:10
Regele Charles, confundat cu un restaurant chinezesc: Dezvăluirea amuzantă a fostului său majordom
04 sep 2025, 23:30
Trump este iritat de achizițiile de petrol rusesc ale Ungariei și Slovaciei, susține Zelenski
04 sep 2025, 23:58
Schimbare de look pentru Kate Middleton. Cum a apărut Prințesa de Wales - FOTO în articol
04 sep 2025, 23:16
Planul lui Trump de a reduce masiv asistența militară pentru țările din Europa de Est
04 sep 2025, 22:11
Kennedy Jr, audieri tensionate în Senatul SUA. Critici dure pentru scepticismul față de vaccinuri
04 sep 2025, 22:28
Taximetristă româncă, "legendă" în Ibiza: Sfidează de 20 de ani poliția și conduce propria rețea de șoferi
04 sep 2025, 21:05
Farage, artizanul Brexitului, în Biroul Oval alături de Tump. Partidul său e pe primul loc în sondaje din cauza crizei migranților
04 sep 2025, 20:23
Cele mai noi știri
acum 10 minute
Boala care afectează ochii fără să ne dăm seama. Este foarte gravă, fără tratament și se moștenește. Avertismentul dr. Monica Pop
acum 46 de minute
China acuză Canada și Australia de „provocări” militare în strâmtoarea Taiwan
acum 47 de minute
Horoscop 7 septembrie 2025. Eclipsa de Lună vizează o zodie
acum 1 ora 15 minute
Cauza accidentului din Lisabona. De ce a deraiat funicularul care a ucis 16 oameni
acum 1 ora 21 minute
Patru moțiuni de cenzură, la votul Parlamentului. Test de Putere pentru Guvernul Bolojan
acum 1 ora 29 minute
LOTO. Report de peste 5,40 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de duminică, 7 septembrie, 2025
acum 1 ora 39 minute
Corneliu Ștefan, la inaugurarea uneia dintre cele mai frumoase școli din Dâmbovița
acum 1 ora 57 minute
BANCUL ZILEI: Despre vârstă...
Cele mai citite știri
pe 6 Septembrie 2025
A fost găsită moartă turista dispărută din Kavala. Soțul ei dă vina pe nepăsarea Poliției. I s-a spus că sunt frecvente astfel de cazuri
pe 6 Septembrie 2025
Și-a dat demisia ”cel mai rău șef din lume”. Cum și-a câștigat renumele
pe 6 Septembrie 2025
Povestea româncei care s-a întors împreună cu familia, după 23 de ani în Italia și Anglia. De ce a rezistat doar 10 luni în București/ VIDEO
pe 6 Septembrie 2025
Deochiul, o afecţiune reală sau una închipuită? Dr. Vasile Astărăstoae: Paradoxal, descântecul funcţionează
pe 6 Septembrie 2025
Nepotism la Ministerul Fondurilor Europene. ”A început să plângă din prima zi”
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel