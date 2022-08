Cătălin Chirilă, locul doi în finala mondialului de canoe de la Halifax 

Sportivul român Cătălin Chirilă a câştigat medalia de argint în proba de canoe simplu pe 500 metri, sâmbătă, la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Halifax (Canada).



Chirilă a fost cronometrat cu timpul de 1 min 56 sec 51/100, fiind devansat de brazilianul Isaquias Santos, 1 min 54 sec 59/100. Al treilea a fost cehul Martin Fuksa, înregistrat cu timpul de 1 min 56 sec 79/100.



Isaquias Santos a cucerit aurul la JO 2020 în proba de canoe simplu pe 1.000 m, având şi trei titluri mondiale la canoe simplu pe 500 m.



Martin Fuksa are şi el două titluri mondiale la canoe simplu pe 500 m.



Ultima medalie românească la Mondiale data din 2017, la Racice (Cehia), când Victor Mihalachi şi Leonid Carp au cucerit argintul la canoe dublu în proba de 500 m.



Cătălin Chirilă este calificat şi în finala de la canoe simplu pe 1.000 m, care va avea loc duminică.



România a deplasat şase sportivi, conduşi de antrenorul principal Florin Popescu, la Mondialele de la Halifax, având ca obiectiv o clasare pe locurile 4-6 şi una pe locurile 6-9.

Chirilă, vârful de lance al delegației României

Cătălin Chirilă, câştigător a trei medalii de argint şi una de bronz la etapele de Cupă Mondială de la Racice (Cehia) şi Poznan (Polonia), este sportivul de care se leagă speranţele de medalie ale delegaţiei României pentru Campionatele Mondiale de kaiac-canoe găzduite de Halifax (Canada) între 3 şi 7 august.



Florin Popescu, antrenorul coordonator al lotului naţional de canoe şi kaiac, a declarat că obiectivul stabilit pentru Cătălin Chirilă la Mondiale este un loc 6-9, chiar dacă sportivul de la CSA Steaua poate ataca podiumul în probele de 500 şi 1.000 m.



Eu în planul de pregătire am stabilit un obiectiv mai mic pentru Chirilă, care nu mai este în barca de dublu cu Victor Mihalachi, un loc 6-9, dar după comportamentul lui la Cupele Mondiale noi sperăm la mai mult. Dar să ne facem treaba şi vom vorbi pe urmă. Îmi place cum se antrenează, urmează programul pe care i l-am făcut. Dar e vorba şi de fusul orar, de mai multe aspecte, însă eu unul sper că el o să-şi facă treaba. El mai are de crescut, fiind în primul lui an la canoe simplu. Nu pot să-i cer acum rezultate. Probele sunt bine împărţite, într-o zi are serii la 1.000, în altă zi la 500, apoi semifinale. S-a prelungit programul, pentru că de obicei Mondialele începeau joia şi se terminau duminica. Acum încep miercuri şi terminăm duminica. O să aibă o cursă pe zi şi asta mă bucură, pentru că avem timp de refacere şi să ne acomodăm cât mai repede la fusul orar. Asta mă îngrijorează cel mai mult. Avem trei zile de aclimatizare la fusul orar. La cinci ore diferenţă, ar fi fost nevoie de cinci zile, după cum spun specialiştii, a declarat Florin Popescu, conform Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News