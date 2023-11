Cătălin Cherecheș, reacție la acuzația cu mită: Cum te f#te soacra, nu te... nimeni

Cătălin Cherecheș a comentat cazul soacrei care a fost prinsă în flagrant de procurorii DNA când încerca să dea o sumă de bani mamei uneia dintre judecătoarele din completul care soluţionează dosarul în care edilul este acuzat de luare de mită.

Aceasta i-ar fi oferit mamei judecătoarei 50.000 de euro reprezentând o parte din mita promisă pentru o soluţie mai favorabilă în dosarul lui Cherecheş, au precizat marţi pentru Agerpres surse judiciare.

"Mă simt ca un vițel la poarta nouă, încă sunt la birou și nu înțeleg despre ce e vorba, decât ceea ce-mi spunea tata, Dumnezeul să-l ierte, că mâine se împlinesc 22 de ani de când mă privește de sus, respectiv "Cum te f#te soacra, nu te ... nimeni". Am vorbit 10 secunde cu nevasta mea și aștept acum să-mi dea niște explicații. Pentru mine familia înseamnă, cel puțin până acum câteva luni, înseamnă mama, că trăiește, tata că mi-l imaginez și de câteva luni nevasta mea. În rest alții să se descurce. M-am trezit într-un film în care joc rolul de Pluto într-o scenetă cu Tom și Jerry, adică cineva se întâlnește într-o piață în Târgu Mureș, că părinții soției mele sunt din zonă și negociau într-un fel un dosar penal. Din câte mi-a spus avocatul negociau pe o prăjitură, o promisiune paradoxal, vă rog să mă credeți! Tu soacră, sau ce ești tu, să promiți 50.000 de euro? Pentru cine? Pentru un dosar care e de 8 ani în instanță, care e super mediatizat, un dosar care în faza finală se aplică un control judiciar cu interdicția de a părăsi țara pe care am înțeles-o că așa trebuie să fie, am înțeles, mi-am asumat

Vreau atât s-o întreb pe doamna asta care este mama soției mele, cum a ajuns ea la această persoană? Aștept ca vițelul la poarta nouă la birou să iasă nevasta mea să-mi dea niște explicații. Din câte știu de la soția mea, la ora 12 a fost la mormântul bunicilor mei cu mama, la ora 13 a plecat la Cluj că avea programare la medic fiind însărcinată și chiar i-am spus să mai stea 2 ore la birou și să plecăm amândoi și mi-a zis că pleacă pentru că vin părinții ei și s-au întâlnit la mall. Acolo au venit doi ofițeri să-i facă percheziție, nu au găsit nimic în mașină și s-a trezit că mama ei avea întâlnire cu o rudă a doamnei judecător. Paradoxal în secunda doi, mă trezesc cu sugestii de la avocați speciali că trebuie să fac urgent cerere de refuzare a judecătoarei respective. Păi de ce s-o refuz? Dacă doamna respectivă a făcut acest gen de onestitate și legalitate", a declarat Cătălin Cherecheș, la RomâniaTV.

