Cât o să plătească Albert NBN pentru ce a strigat despre România la Beach, Please

Reprezentanții Grupării Mobile de Jandarmi Constanța au transmis miercuri, printr-un comunicat, motivele care au stat la baza acestei decizii. „Pe timpul desfăşurării festivalului Beach, Please, în urma autosesizării forţelor de ordine, au fost aplicate trei sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.000 lei fiecare, unui artist care, în cadrul versurilor interpretate pe scenă, a folosit un limbaj vulgar şi expresii jignitoare, inclusiv la adresa României. Persoana în cauză a fost sancţionată conform art. 2, alin. (1) din Legea nr. 61/1991, republicată, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice”, au precizat autoritățile.

Cazul a luat amploare și în plan politic. Deputatul Dumitru Coarnă a anunțat duminică, 13 iulie, că a depus o plângere penală la Parchetul General, acuzându-l pe Albert NBN de incitare la ură și ofensă adusă simbolurilor naționale. Parlamentarul a subliniat faptul că artistul a folosit, în fața a mii de tineri, expresii „vulgare, jignitoare și ofensatoare” la adresa României și a poporului român, într-un cadru public.

Pe de altă parte, reacțiile nu au întârziat să apară nici din partea artistului. Într-un videoclip publicat pe TikTok, Albert NBN a încercat să își clarifice mesajul și intențiile. „Eu îmi iubesc țara, dar nu statul. Eu am ceva personal cu statul. Nu am înjurat românii ca nație. Sau să-mi înjur oamenii care mă apreciază. Eu nu am nimic cu românii, nu am înjurat românii. Am înjurat strict statul și autoritățile, foarte simplu. Altă explicație nu vă dau”, a declarat trapperul.

Ulterior, într-un alt context, artistul a punctat din nou diferența pe care o vede între stat și popor. „Îmi iubesc ţara, dar nu suport ceea ce face statul din ea. Nu am jignit românii, am vorbit despre frustrarea unei generaţii care nu se mai regăseşte în deciziile celor de sus”, a adăugat Albert NBN, încercând să plaseze incidentul în cadrul mai larg al unei nemulțumiri sociale.

Organizatorii festivalului „Beach, Please!” au avut și ei o reacție, subliniind că evenimentul reprezintă un spațiu al libertății artistice, dedicat culturii urbane și trap-ului, unde exprimarea directă și uneori controversată face parte din autenticitatea show-ului pe care publicul îl caută. Ei au transmis că nu intenționează să cenzureze artiștii invitați să urce pe scenă.

Albert Constantin, cunoscut sub numele de scenă Albert NBN, este unul dintre cei mai în vogă artiști trap ai momentului din România. Născut în 2004, a crescut în cartierul Militari din București și a atras atenția încă de la debutul său cu piesa „M6”, realizată împreună cu MGK666, melodie ce a strâns peste 14 milioane de vizualizări pe YouTube. În prezent, Albert NBN are aproape 600.000 de abonați pe platforma video și aproximativ 218.000 de ascultători lunari pe Spotify.

Numele său de scenă provine din porecla tatălui, Ion Valentin Constantin, cunoscut în lumea interlopă și în presă sub apelativul „Vali Nebunu” (NBN).

