Cât este deficitul bugetar al României, după 7 luni din 2025

Deficitul bugetului consolidat a urcat la 4,04% din PIB după primele şapte luni ale acestui an, de la 3,68% la finalul lunii iunie, şi a ajuns la 76,44 miliarde de lei, potrivit datelor publicate joi de Ministerul Finanţelor.



Anul trecut, deficitul bugetar era de 71,04 miliarde de lei în aceeaşi perioadă, respectiv 4,04% din PIB.



Veniturile totale au însumat 370,77 miliarde lei în primele şapte luni ale anului 2025, înregistrând o creştere de 11,8% (an/an). Exprimate ca pondere în PIB veniturile totale s-au majorat cu 0,74 puncte procentuale.



Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 447,21 miliarde lei au crescut în termeni nominali cu 11,1% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile pe anul 2025 au înregistrat o creştere cu 0,7 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024.



Bugetul pentru anul în curs este construit pe o creştere economică de 2,5% şi un deficit bugetar de 7% din PIB.

