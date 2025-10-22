Cartofii și sucul de la McDonald’s - un „leac miraculos” pentru migrene? Medic: Efectul e real, dar periculos

Pe rețelele sociale, zeci de persoane au declarat că migrenele lor dispar după ce consumă o porție de cartofi prăjiți și o băutură carbogazoasă de la McDonald’s. Pentru unii, combinația de sare, grăsimi și cofeină pare un antidot miraculos la durerile intense de cap.

Deși, în mod normal, sfatul medicilor este să se apeleze la analgezice și hidratare, această nouă „rețetă” a câștigat rapid popularitate. Internauții jură că un meniu simplu de fast-food poate face minuni atunci când pastilele nu mai funcționează.

Ce spun specialiștii: Dopamină și cofeină - explicația din spatele efectului

Doctorul Myro, educator medical, a explicat că senzația de ameliorare nu este neapărat o iluzie. Potrivit acestuia, există mai multe mecanisme prin care cartofii prăjiți și Coca-Cola pot produce o ușoară îmbunătățire a stării generale.

„Mâncarea de tip fast-food stimulează eliberarea de dopamină, hormonul care îți ridică starea de spirit și te face să te simți mai bine pe moment”, a explicat medicul, conform LADbible.

În plus, Coca-Cola conține cofeină, o substanță care se găsește și în multe analgezice. Cofeina poate reduce temporar simptomele migrenei, ajutând la constricția vaselor de sânge din creier.

Așadar, efectul de ameliorare nu este pur imaginar, dar spun experții, este departe de a fi o soluție sigură sau recomandată medical.

Avertismentul medicului: „Cofeina poate provoca dureri de cap de revenire”

Neurologul Dr. Regina Krel atrage însă atenția că tratarea migrenelor cu meniuri de fast-food nu este o idee bună. Ea recunoaște că amestecul de cofeină, carbohidrați și sare poate ajuta uneori la oprirea migrenei, dar avertizează că utilizarea frecventă a acestei metode poate agrava problema.

„Cofeina, care se găsește în Coca-Cola, poate duce la o durere de cap de revenire. Utilizarea excesivă a cofeinei contribuie la probleme de somn, care pot agrava ulterior durerile de cap”, a declarat Dr. Krel.

Ea subliniază că durerile de cap cauzate de sevrajul de cofeină sunt un fenomen real, iar persoanele care consumă regulat băuturi carbogazoase sau cafea riscă să intre într-un cerc vicios: o ușurare temporară urmată de o migrenă mai puternică.

Ce alternative recomandă specialiștii

În locul fast-foodului și al băuturilor carbogazoase, medicul recomandă apă cu electroliți, care ajută la rehidratarea organismului și sprijină funcționarea normală a creierului.

Dacă o persoană dorește totuși să consume cofeină pentru a combate migrena, ar fi preferabilă o ceașcă de cafea, nu o băutură carbogazoasă plină de zahăr. Iar pentru a mânca ceva benefic, Dr. Krel sugerează o gustare sănătoasă, bogată în proteine și neprocesată.

„Alegerile raționale și echilibrate în materie de alimente și băuturi rămân cea mai sigură cale pentru menținerea sănătății”, a spus medicul.

Remediu viral, dar riscant

Deși unii susțin că McDonald’s îi ajută să se simtă mai bine în caz de migrenă, medicii avertizează că efectul este temporar și înșelător. În lipsa unei alimentații echilibrate și a tratamentului corect, durerea poate reveni mai intens.

Până la confirmarea științifică a acestor efecte „miraculoase”, specialiștii insistă: hidratarea, somnul suficient și evitarea excesului de cofeină rămân cele mai sigure metode de prevenire a migrenelor.