Care sunt ONG-urile care blochează marile proiecte din România și oamenii din spatele lor

"Am avut o conferință excelentă pe piața de capital (n.r. Piața de capital: reglementări și facilități menite să dezvolte piața de capital), poate fi urmărită pe YouTube. Ce am aflat că pățesc firmele românești... Și că există o lege a ONG-urilor, dată de Raluca Prună... Noi nu am știut nimic din ce e în acea lege! Și felul în care ONG-urile dau în judecată exclusiv firme românești și le țin în judecăți până la sfântul așteaptă! Acela e sistemul de justiție, este adevărat că aici și legea este dificilă. Acum se așteaptă în Parlament Legea avertizorului de integritate. La firmă privată, vei fi obligat să angajezi avertizor de integritate pe cine îți spun ei și acela nu mai face nimic în companie. Îți face denunțuri. Ești obligat să-l plătești, nu poți să-l dai afară”, a spus Bogdan Chirieac în cadrul emisiunii „Deferiți mass-media” din 3 iunie 2022.

„Se dă în judecată firma românească de către un ONG. Mai vin 11 ONG-uri interveniente. Firma românească, cu avocați, cu cheltuieli, câștigă. Instanța, ținând seama că e ONG, dă 1.000 lei. După, un alt ONG te dă în judecată fix pe aceeași cauză. Fiind altcineva, nu este hărțuire în justiție. Și această morișcă, pur și simplu, pune cu botul pe labe firmele românești!”, a mai arătat Bogdan Chirieac atunci.

Care sunt ONG-urile care blochează investiţiile, din cauza racului de ponoare şi a gândacilor...

Am vrut să aflăm care sunt ONG-urile care, până acum, au pus beţe în roate investiţiilor din infrastructură, astfel că am mers cu solicitări către CNAIR şi Hidroelectrica.

Dacă cei de la CNAIR ne-au explicat că, în acest moment, nu există niciun litigiu în curs cu niciun ONG, la Hidroelectrica lucrurile stau diferit.

"În momentul de față, Hidroelectrica are pe rol litigii in contradictoriu cu patru ONG-uri care activează în domeniul protecției mediului:

1. ASOCIATIA DECLIC

2. ASOCIATIA BANKWATCH ROMANIA

3. ASOCIATIA AGENT GREEN

4. FUNDATIA ECOCIVICA", a transmis Hidroelectrica în exclusivitate pentru DC NEWS.

Ultimele "laude", în februarie

De altfel, în luna februarie asociaţia Declic chiar se lăuda cu oprirea unui proiect al Hidroelectrica.

„Declic opreşte, în primă instanţă, dezastrul ecologic de pe râul Bâsca Mare: Hidroelectrica şi CJ Covasna, învinse la Tribunalul Cluj. Comunitatea Declic a obţinut, în primă instanţă, anularea autorizaţiei de construcţie pentru un proiect Hidroelectrica ce pune în pericol unul dintre cele mai mari râuri din Munţii Buzăului, râul Bâsca Mare. Tribunalul Cluj a decis că documentaţia pentru construirea derivaţiei Surduc-Nehoiaşu, ce ar fi deviat cursul râului şi l-ar fi secat, a fost emisă cu încălcarea legii, constatând că acordul de mediu a fost emis ilegal”, se arăta într-un comunicat trimis de Comunitatea Declic. VEZI AICI COMUNICATUL COMPLET

Pe 16 februarie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis rejudecarea cazului pentru anularea deciziei etapei de încadrare pentru proiectul hidro Bumbești-Livezeni, anunță asociația Bankwatch România.

Asociațiile Bankwatch România și Agent Green au arătat instanței că etapa de încadrare, o procedură de mediu de bază pentru aprobarea proiectelor, nu a fost emisă legal. În decembrie 2017 pentru același proiect, Curtea de Apel a anulat autorizațiile de construire având în vedere lipsa evaluărilor de mediu prevăzute de lege, mai transmite sursa citată.

Cine sunt oamenii din spatele ONG-urilor

1. Asociaţia Declic

Conform informaţiilor publice pe site-ul asociaţiei, Declic are un board format din patru persoane: Anca Gheorghică (doctor în economie), Bogdan Gioară (fondator al Asociaţiei REPER21 din Bucureşti), Mihaela Veţan (participant la înfiinţarea asociaţiilor CRIES şi Reciproc Cafe) şi Joachim Cotaru (co-fondator al asociației Hosman Durabil, membru al echipei Morii Vechi și partizan pentru toleranță și viața rurală).

2. Bankwatch Romania

Echipa celor de la Bankwatch este formată, potrivit informaţiilor de pe site, din Ioana Ciută (coordonator al campaniei Balcanii fără cărbuni), Laura Nazare, Dan Dobre, Gabriela Stătescu, Cătălina Rădulescu (avocat pe probleme de mediu), Raluca Petcu, Vlad Popescu, Alexandra Doroftei, şi Nicoleta Petrică.

De asemenea, printre finanţatorii celor de la Bankwatch România se numără European Climate Fundation, Ministerul German pentru Mediu, Conservarea Naturii şi Siguranţă Nucleară, Centrul de Avocatură pentru Protejarea Mediului şi Grassroots Foundation.

3. Agent Green

Această asociaţie nu a făcut public numele membrilor din conducere, dar a menţionat pe site că "Agent Green nu se afiliază niciunui partid politic sau vreunei corporații. Le critica deoportiva atunci când derapează și le lauda atunci când fac progrese pentru protejarea naturii. Agent Green este finanțată exclusiv din donații individuale, sponsorizări și finanțări de la fundații care nu urmăresc sub nicio forma direcționarea activității organizației".

4. Fundaţia Ecocivica

Nici această asociaţie nu oferă detalii despre conducere. Ba mai mult, la secţiunea "Ce facem", apare o pagină albă, fără informaţii transparente.

Sunt câteva informaţii disponibile, însă, la secţiunea "Istoria EcoCivica".

"Jurnalul și postarea cronologică a activității Eco-Civica, au fost realizate de domnul Alexandru Vanghelescu(secretar) și de doamna Gabriela Georgescu(membru E-C), care timp de cca 10 ani l-au ajutat pe Niculae Radulescu-Dobrogea, cel ce a suportat din buzunarul propriu toate cheltuielile necesare pentru realizarea primei pagini de internet a fundației, inactivă în prezent", se arată pe site.

În rest, aflăm doar că "scopul Fundaţiei este de a contribui la dezvoltarea unui comportament ecologic, social şi moral în rândul cetăţenilor, prin acesta înţelegându-se în special protecţia mediului înconjurător: mediu şi habitat istoric şi monumental. Fundaţia sprijină acţiunile persoanelor fizice sau juridice ce au drept scop asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, protejarea identităţii culturale naţionale de agresiuni urbanistice, arhitecturale sau degradări. Fundaţia militează şi pentru o legislaţie adecvată pentru îndeplinirea obiectivelor propuse". MAI MULTE AICI.

