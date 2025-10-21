Potrivit presei franceze, celula în care va sta Nicolas Sarkozy are aproximativ 11 metri pătrați.

Care e legătura dintre Sarkozy și Cluj? Ne-a zis jurnalistul Val Vâlcu.

Celula lui are 11 mp, cam cât celebra garsonieră din Cluj, care avea, acum vreo trei ani, prețul de 37.499 de euro.

Din acest punct de vedere, Sarkozy nu pare să fi ajuns la închisoare, ci mai degrabă într-o garsonieră tipică din Cluj.

Și dacă ar fi fost în România, probabil anunțul ar fi sunat așa:

„Garsonieră cozy, 11 mp, poziționată într-o zonă liniștită, vecini calmi (obligați), aer condiționat natural (printr-o mică fereastră cu gratii), preț negociabil doar cu judecătorul”.

VEZI ȘI: Nicolas Sarkozy a depus deja o cerere de eliberare, a declarat presei unul dintre avocații săi, Christophe Ingrain

Încarcerarea lui Sarkozy este o „rușine”, a afirmat avocatul.

Justiția va avea la dispoziție două luni pentru a decide asupra cererii fostului șef de stat, deși termenul ar urma să fie mai scurt.

„Orice s-ar întâmpla, vor fi trei săptămâni, o lună de detenție”, a menționat Ingrain pe postul de radio Europe 1.

Fostul șef de stat între 2007 și 2012 s-a prezentat marți dimineața la penitenciar pentru a ispăși o pedeapsă de cinci ani după gratii după ce a fost găsit vinovat de „conspirație criminală” în legătură cu eforturile unor consilieri apropiați de a procura, în timpul campaniei pentru alegerile din 2007, fonduri din Libia în timpul regimului dictatorului Muammar Gaddafi. Decizia încarcerării sale a fost una fără precedent în istoria Republicii franceze.

Nicolas Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a ajuns la porțile închisorii La Santé din sudul Parisului cu puțin înainte de ora 9:40 (07:40 GMT).

„O, bine ai venit, Sarkozy!”, „A venit Sarkozy!”, au strigat deținuți din celule.

Sarkozy a plecat de acasă cu circa 30 de minute mai devreme, pe jos, însoțit de soția sa, Carla Burni, și și-a făcut timp să salute câteva zeci de susținători adunați în apropiere, care scandau „Nicolas! Nicolas!”, „Eliberați-l pe Nicolas!”.

„Nu este închis un fost președinte al Republicii, ci un om nevinovat”, a reafirmat marți dimineață într-un mesaj pe X fostul șef de stat, care s-a comparat în mod repetat cu Alfred Dreyfus, ofițer trimis la închisoare în 1895 pentru trădare pe baza unui document falsificat și pe un fond de antisemitism.

VEZI ȘI: Țigările electronice, trecute oficial în ghidurile oncologice din SUA drept soluție pentru renunțarea la fumat

Foștii președinți Luiz Inacio Lula da Silva, din Brazilia, și Jacob Zuma, din Africa de Sud, au dormit în închisoare după ce au părăsit puterea. Dar acest lucru nu i s-a întâmplat niciodată vreunui fost șef de stat din Uniunea Europeană, notează AFP.

În așteptarea posibilei sale eliberări, Nicolas Sarkozy se va confrunta cu singurătatea.

Regimul de izolare sub care va fi plasat prevede o plimbare pe zi, singur, într-o curte mică de câțiva metri pătrați. Va avea acces, conform unui program, la una dintre cele trei mici săli de sport din penitenciar sau la încăperea care servește drept bibliotecă.