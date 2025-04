Capitolul la care România și Republica Moldova sunt unite. Liviu Jicman (ICR), informații din culise / video

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Limba română vs. limba moldovenească. Argumentul lui Petru Hadârcă (regizor), dedicat rusofonilor / video

În lume există mai multe națiuni divizate, de la cea coreeană și cea cipriotă, până la națiunea română, despărțită de mai bine de 80 de ani de râul Prut. În ciuda diferențelor mai mult sau mai puțin sesizabile dintre românii din România și cei din Republica Moldova, există un capitol în care cele două state românești acționează unitar și se promovează unitar, potrivit lui Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român (ICR).

„Am observat în Cipru că la hoteluri și la muzee, subliniau că e ultima națiune divizată din Europa. Se refereau la zona turcă și statul cipriot. Iată că nu e chiar ultima, deoarece și noi și Republica Moldova suntem într-o situație asemănătoare“, a punctat Val Vâlcu.

„Cred că e un aspect foarte important pe care eu încerc să-l exprim cu fiecare ocazie, mai ales în proiectele noastre internaționale, și anume că există aceste două componente: pe de o parte e vorba de activitatea reprezentanței noastre de la Chișinău, Institutul Cultural Mihai Eminescu, unde avem o echipă foarte activă, aș spune printre cele mai active din lume, suntem organizatorii a numeroase evenimente, suntem partenerii unor programe foarte importante, de la reuniunea teatrelor naționale românești de la Chișinău, o manifestare care va ajunge anul acesta la o ediție aniversară, a 10-a, până la alte programe importante, precum Bookfest Chișinău, FILIT Chișinău și Festivalul de Literatură de la Iași organizat sub umbrela clusterului de la Chișinău.

Cel mai important exemplu e că pe 9 mai 2025, de Ziua Europei, ICR de la Chișinău va organiza la Castelul Mimi de lângă Chișinău, în parteneriat cu Fundația Constantin Mimi, un concert susținut de Orchestra Europeană de Tineret, care va concerta chiar de Ziua Europei acolo. Cred că va fi foarte important tocmai din acest punct de vedere simbolic, deoarece am reușit să convingem această orchestră, care are doar câteva concerte pe an, să organizeze acest concert simbolic într-o țară candidată la statutul de membru al Uniunii Europene. Cred că e un mesaj european puternic pe care îl dăm cu această ocazie“, a zis Liviu Jicman.

România și Republica Moldova, unite la capitolul Cultură

Pentru Ministerul Culturii din Republica Moldova, Institutul Cultural Român (ICR) este spărgătorul de ghețuri care facilitează promovarea artiștilor din stânga Prutului pe plan internațional, ca parte a culturii românești.

„De asemenea, promovăm în comun artiștii din România și Republica Moldova. Chiar în acești ani au existat turnee europene, chiar pentru Teatrul Mihai Eminescu de la Chișinău. Acum se pregătesc de un alt turneu, cu Grădina de Sticlă, pornind de la cartea cu același nume a Tatianei Țîbuleac și cred că de asemenea se va bucura de un interes internațional. E important și mesajul din spatele acestui turneu.

Sprijinim inclusiv galerii, chiar recent, Galeria Lutnița a fost prezentă la Târgul de Artă de la Bruxelles, sau galerii din România care au artiști cu care participă pe plan internațional. Există foarte multe domenii și zone în care reușim să promovăm împreună artiștii din România și Republica Moldova. Îi mulțumesc pe această cale și ministrului Culturii din Republica Moldova, Sergiu Prodan, care este alături de noi și în organizarea concertului menționat anterior.

În plus, noi suntem partenerii Ministerului Culturii de la Chișinău în promovarea pe plan internațional a artiștilor din Republica Moldova și m-a bucurat, la întâlnirea pe care am avut-o cu boardul EUNIC la Chișinău, că a menționat că ICR este în prezent partenerul instituțional al promovării culturii din Republica Moldova pe plan internațional și că nu există intenția construirii unei instituții specializate tocmai pentru că ne propunem să promovăm acest mesaj de unitate. Sărbătorim Ziua Culturii în aceeași zi, pe 15 Ianuarie, sărbătorim Ziua Limbii Române în aceeași zi, pe 31 august, și promovăm împreună cultura pe plan internațional.

Așa cum am spus, am reușit să-i conving pe colegii din boradul EUNIC să ținem ședința la Chișinău, tocmai pentru a da un mesaj pe partea asta“, a concluzionat Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român.

