Capcană pe autostrăzile din Spania. Cum a scăpat un cuplu de polonezi de ”metoda peruană”

Ignacio și Dominika au plecat în vacanță cu mașina, din Polonia în Spania. Au mers 2.500 de kilometri fără probleme. Însă, când au intrat în Catalonia, Spania, viața lor s-a dat peste cap, cu totul neașteptat. ”Era să ne fure mașina” au spus ei pe Instagram.

Ce s-a întâmplat?

”Mașina din fața noastră a început să semnalizeze că ceva nu este în regulă cu mașina noastră. A fost o situație foarte haotică și nu știam dacă este adevărat, așa că am tras pe dreapta cu ei” au povestit cei doi. Au crezut că pasagerii din mașina care le-a semnalizat problema vor să-i ajute. ”E ceva în neregulă” le-au spus ei, într-o spaniolă puțin stricată. ”Nu mi-am putut da seama dacă era spaniol sau nu”, spune Dominika.

Ignacio are tată polonez, dar mama sa este din Spania. A crescut în Andaluzia, însă locuiește în Varșovia de câțiva ani. Când le-a răspuns în spaniolă celor care ar fi plănuit să-i jefuiască, ei au fost surprinși. Cei doi turiști s-au urcat atunci în mașină și au plecat în siguranță.

Se pare, conform acestora, că este o metodă de jaf tipică pe autostradă, în Catalonia. ”Dacă intri cu numere de înmatriculare care nu sunt spaniole, devii imediat o țintă” au spus ei.

Pentru Onet, Ignacio a spus că poliția spaniolă numește tehnica ”metoda peruană”. În anii `90 o foloseau hoții din Peru. Se pare că hoții de astăzi provin din Europa de Est, fiind menționate în special Albania și Kosovo.