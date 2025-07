Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia este definitivă

Tribunalul București a hotărât marți ca fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, să rămână sub control judiciar. Acesta a fost trimis în judecată de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea ideologiei legionare.

În urmă cu doar câteva minute, magistrații Tribunalului București s-au pronunțat în cazul lui Călin Georgescu. Instanța a decis menținerea măsurii de control judiciar, hotărârea fiind definitivă.

„În temeiul art. 425/1 alin. (7) pct. 1 lit. b) rap. la art. 205 Cod procedură penală, respinge ca nefondată contestația formulată de contestatorul inculpat Georgescu Călin împotriva încheierii pronunţate de către judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 07.07.2025, în dosarul nr. 24185/299/2025/a1.1. În temeiul art. 275 alin. (2) C.pr.pen., obligă contestatorul la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată astăzi, 15.07.2025, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței”, este decizia instanței.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General, fiind acuzat că, pe parcursul a cinci ani, a promovat în mod repetat în spațiul public idei și doctrine fasciste, legionare și xenofobe. Acesta se află sub control judiciar, iar dosarul se află în procedură de cameră preliminară la Judecătoria Sectorului 1.

„În mod concret, s-a reţinut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online, consecvenţa sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepţie cu privire la încadrarea istorică a Mişcării Legionare într-o încercare de normalizare şi revitalizare a legionarismului şi a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmaţii cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moţa ş.a”, a mai precizat sursa menționată.

Georgescu, la Tribunal: Administrația Trump a notat abuzurile care s-au făcut asupra mea și poporului român

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a declarat marți că „garantează" faptul că administrația Trump „a văzut și a notat tot ce s-a întâmplat în România, toate abuzurile care s-au făcut asupra poporului român" și cu siguranță a constatat „confiscarea statalității" României de către președintele francez, Emmanuel Macron.



Călin Georgescu s-a prezentat marți la Tribunalul București, unde s-a judecat o contestație depusă de el împotriva unei decizii a Judecătoriei Sectorului 1, prin care i-a fost menținută măsura controlului judiciar.



La ieșirea din sediul tribunalului, în fața a peste 100 de susținători, care l-au așteptat cu steaguri, costume populare și muzică patriotică, Georgescu le-a vorbit despre „sistemul care și-a arătat fața hâdă", dar și despre „iubire", „sincronicitate" și „timpul lui Dumnezeu".



„Sigur că nu există biruință fără cruce și adevăr fără suferință. Dar constat că s-a făcut o selecție inversă în acest zeci de ani, cum spunea Mihai Eminescu, față de situația pe care o avem în țară. Însă, suntem într-un moment, o altă etapă a vieții în lume și asta este foarte important, chiar dacă nu o vedem încă. Eu vă spun că vom privi lucrurile total diferit, vom vedea altceva și vom constata că scopul vieții este total diferit față de ceea ce știm. Ține de sincronicitate și sigur că timpul lui Dumnezeu nu este timpul oamenilor. Legat de ceea ce văd aici, în România este cu siguranță clar că nu atât sistemul s-a devoalat și și-a arătat fața hâdă, ci poporul român, trezit în conștiință, a acceptat să-l vadă, a ales să-l vadă. Și-l vede fără ură, să știți, îl vede însă decis ca drumul poporului român să și-l asigure singur, fără intervenția sistemului. Poporul român este hotărât să-și decidă drumul singur. Și se vede acest lucru, pentru că sistemul se teme de iubire și poporul român răspândește și împărtășește iubire. Sistemul se ferește de iubire și îi este teamă de iubire, pentru că unitatea este adevărată forță a poporului român", a spus Georgescu în fața susținătorilor săi.



În continuare, el a spus că garantează faptul că administrația Trump „a văzut și-a notat tot ce s-a întâmplat în România, toate abuzurile care s-au făcut asupra lui și poporului român".



„Sunt convins că speranța este din ce în ce mai mare și ea se transformă în nădejde creștină. Există un filosof american, care spunea că la nevoie îți vinzi hainele, dar în niciun caz principiile, în niciun caz convingerile. Și eu vă garantez că administrația Trump a văzut și a notat tot ce s-a întâmplat în România, începând cu data de 6 decembrie, a notat toate abuzurile care s-au făcut și se fac asupra mea, asupra poporului român. Cu siguranță a constatat confiscarea statalității României de către Macron și, cu siguranță, toate aceste lucruri nu vor rămâne fără consecințe la adresa celor responsabili", a declarat Georgescu.



La final, el a dat asigurări că poporul român „va cuceri lumea prin iubire și genialitate".



„Vă spun așa, speranța și convingerile și principiile poporului român fac din el o prezență istorică imposibil de oprit. Sigur că sunt greutăți, sunt solidar cu toți cei care le au în această țară, de aceea am spus că România este condusă de patocrație și asta e realitatea. Însă, cu siguranță că trebuie să dăm dovadă de încredere, de optimism zâmbitor, un zâmbet care nu mai poate să apună niciodată și să ne aducem aminte ce spunea Nicolae Bălcescu, că viața nu merită trăită dacă este trăit în genunchi, sub nicio formă. Și vă spun așa: poporul român este stăpân pe el însuși și va cuceri lumea prin noblețe, prin genialitate și în special prin ceva rar - prin iubire. Va fi un neam călăuză", și-a încheiat discursul fostul candidat la prezidențiale.



În urmă cu o săptămână, Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General, sub control judiciar, pentru declarațiile sale în care a promovat idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.



Anchetatorii spun că, în perioada iunie 2020 - mai 2025, în repetate rânduri, el a promovat în public cultul mareșalului Ion Antonescu și a făcut mai multe afirmații cu caracter laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, liderul mișcării legionare din perioada interbelică, potrivit Agerpres.

