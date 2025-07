Bulgaria, un exemplu de funcționare instituțională. Ce s-a întâmplat după ce am greșit... vinieta

Fără să-mi dau seama vreo clipă, am selectat altă categoria la vinieta pe care am făcut-o pentru Bulgaria, pe o lună. Am selectat categoria >3,5 tone, în loc de <3,5 tone. Cumva am făcut asta, e clar. I se poate întâmpla oricui. Cumpăr viniete de ani buni, de pe https://web.bgtoll.bg/, de câteva ori pe an, pentru noi, dar îi ajut și pe apropiați, fără a fi vreodată în această situație.

Norocul a fost să-mi verific mail-ul, într-o seară, când am văzut un mail primit de la o adresă bgtoll.bg în care eram anunțată că am fost surprinsă pe camerele speciale fără vinietă valabilă pentru Bulgaria. Inițial am crezut că este un mail fals, m-am gândit de două ori înainte să accesez link-ul din mail, am preferat să-l caut pe Google, pentru a evita o situație și mai neplăcută.

Am verificat numărul de înmatriculare pe link-ul sugerat, dar nu apăream cu vreun delict, așa că am transmis un mail către [email protected] către care am distribuit mail-ul primit cu precizarea că nu apar cu vreun delict, dar și cu vinieta achiziționată. Răspunsul a venit imediat, a doua zi, dimineață, fiind anunțată că am selectat categoria greșit și că totul se poate rezolva foarte simplu, completând un document pentru corecție, dar și trimițând câteva documente solicitate despre mașină și vinietă. La fel, imediat, mi-a fost răspuns că a fost deschis un dosar pentru corecție, căruia i-au fost alăturate documentele transmise.

De asemenea, întrebați dacă va fi necesar să facem o vinietă nouă, transmițându-le data de întoarcere, mi-au sugerat că va veni un răspuns până atunci. O soluționare de fapt. Cu trei zile înainte de data indicată am primit un mail de la bgtoll.bg, de informare, unul lung, care răspundea la toate întrebările posibile, în care eram anunțați că a fost modificată vinieta, că rămâne valabilitatea aleasă inițial, că nu suntem pasibili de nicio amendă și că totul s-a rezolvat cu bine.

Practic, greșeala a fost vina mea și, obișnuită cu sistemul românesc ”ai greșit, plătești”, varianta ”ai greșit, te ajutăm noi, stai liniștită, se poate întâmpla oricui” mi s-a părut ireală pentru un român lovit de atâtea ori de gustul amar al instituțiilor românești. Practic, aceasta este definiția faptului că instituțiile sunt aici să muncească pentru cetățeni, indiferent de naționalitate, să vină în ajutorul nostru, chiar și când greșim, nu să ne taxeze cu prima ocazie, să ne amendeze, să ne pună la colț.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News