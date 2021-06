Bucureștiul, plin de graffiti. Ciocan: Să terminăm cu astfel de fapte! Vrem să intervenim, dar nu avem competenţe

'Am văzut în centrul Capitalei și peste tot prin oraș, nu graffiti, ci mizerii sub formă de picturi neinteligibile, nejustificate pe toate zidurile, prin stațiile mijloacelor de transport în comun, pe spațiile primăriei, pe vitrine, tramvaie, autobuze etc. Este o nenorocire! Sunt niște chestiuni trecute ușor cu vederea, dar care sunt extrem de importante pentru că au un mare impact social! Oamenilor li se cere să trăiască în condiții de igienă, de respectarea regulilor sociale și de armonie. În atare situații, distrugerea acestor obiecte prin acest mod este un fapt extrem de grav. Haideți să îi aflăm originile!', a spus Ciocan.

'În primul rând, Bucureștiul este supravegheat 24 de ore din 24, după cum vedem cu toții camerele de supraveghere de pe stâlpi și este un lucru foarte bun. Mai mult, sunt panouri cu indicatoare care ne anunță acest lucru. În al doilea rând, există instituția Poliției Locale a municipiului București și în fiecare Sector. Amintesc cum a intervenit primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, care a dispus în aprilie ca mașinile Poliției Locale să rămână în parcare. Mai mult, a dispus ca agenții să își desfășoare activitatea pe jos, după ce au avut loc mai multe acte de vandalism, iar persoanele care au provocat daunele nu au fost identificate. Mai mult, Poliția Națională nu poate păzi aceste bunuri, ci intervine când este sesizată sau într-un flagrant.', a declarat Ciocan.

'Cum este posibil ca Bucureștiul să arate în halul în care arată? Ce trebuie să facă o administrație publică locală ca să prevină astfel de acte? Este inadmisibil, de nedescris, intolerabil! De exemplu, cine poate să se ducă de drept pe cheiul Dâmboviței și să facă niște pseudo-picturi uriașe și să nu îl observe nimeni?!', a punctat Ciocan.

'Noi am analizat această stare de lucruri și dorim să intervenim! Dar nu avem competențe să păzim cheiul Dâmboviței, nici stațiile de autobuz sau tramvaiele. Suntem obligați să intervenim când constatăm! Dar până la constatare, de ce avem Poliție Locală? De ce avem camere de supraveghere? Care sunt măsurile pe care autoritățile teritoriale de ordine publică le iau? Trăim în anul 2021! Ce se întâmplă pe străzile Bucureștiului și până când?!', a declarat Ciocan.

'Haideți să conjugăm eforturile, cetățeni, polițiști, jurnaliști! Aceste lucruri nu trebuie să se mai producă! Este împotriva regulilor de conviețuire socială ca mai toate clădirile să fie acoperite cu asemenea pseudo-picturi, nici nu știu cum să le numesc! Dar chiar nu le vede nimeni? Cei care se ocupă cu monitorizarea video în București chiar nu le observă? De ce nu sesizează la rândul lor în secunda 0? De ce există acele dispecerate?', a spus Ciocan.

'Repet! Haideți să conjugăm eforturile ca aceste lucruri sa se termine! Nu putem tolera la infinit, precum gropile din carosabil! Să terminăm cu astfel de fapte! Dacă astăzi le permitem să mâzgălească totul, mâine vor începe să spargă și apoi să dea în cap la maniera în care distrug pereții! Lucrurile vor escalada și atrag atenția pentru prevenire și ca toți oamenii să înțeleagă că trăim în același oraș! Nu poți să treci pe lângă cineva care cu un spray în mână se apucă să vopsească ziduri!', a conchis comisarul șef Christian Ciocan, purtătorul de cuvânt al Federației Sindicatelor Democratice a Polițiștilor din România 'Alexandru Ioan Cuza'Christian Ciocan, pentru DC News.

