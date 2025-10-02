”Ieri, România a vândut energie la 1 leu/MWh Ungariei, dar a importat și cu 2.500 de lei/MWh” acuză ministrul Ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat contextul prețurilor ridicate la energia electrică în România, subliniind cauzele dezechilibrelor din piața internă. El a vorbit despre deficitul de capacitate de producție și despre modul în care România, odată exportator net de energie, a ajuns să importe masiv electricitate.

Ivan a dat exemplul prețurilor din piața de ieri când țara noastră ar fi vândut Ungariei energie la 1 leu/MWh, în timp ce în anumite intervale orare cumpără cu 2500 de lei/MWh.

”Am avut anul trecut o situație extremă de 27.000 de lei pe un megawatt”

„România a vândut megawatt-ul în Ungaria, de exemplu, cu 20 de cenți, adică un leu. Iar noi avem intervale de timp între orele 6 și 10 seara, în care România importă megawattul de energie cu 1.000, 2.000 sau 2.500 de lei. Am avut anul trecut o situație extremă de 27.000 de lei pe un megawatt”, a spus ministrul Energiei la Antena 3 CNN.

Bogdan Ivan: România, dintr-un exportator net de energie, s-a transformat în importator

Ministrul a explicat că aceste diferențe enorme de preț sunt cauzate de lipsa capacității interne de producție: „În ultimii 10 ani, România a scos din producție aproximativ 7.000 de megawați, capacitate bazată pe gaz și pe cărbune, și nu a pus în loc decât 1.200 de megawați de capacitate de producție în bandă”.

El a mai atras atenția asupra investițiilor în panouri fotovoltaice, care nu au fost însoțite de capacități de stocare:

„România a investit masiv în panouri fotovoltaice, fără a asigura la pachet și capacități de stocare. Când avem soare în România, avem și în Bulgaria și Grecia, și în Ungaria, si in si in Austria și în toată zona noastră”, a mai spus Bogdan Ivan.

Ivan a concluzionat că România se confruntă cu dezechilibre majore: „În momentul de față, avem aceste aberații din cauză că nu avem suficientă energie. România, dintr-un exportator net de energie, s-a transformat în importator”.