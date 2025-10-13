BNR lansează o monedă rară din argint dedicată celui mai amuzant român din istorie - Constantin Tănase

Aceasta aduce un omagiu marelui actor și fondator al teatrului de revistă din România, personalitate emblematică a scenei românești interbelice.

Pe aversul monedei este reprezentată o compoziţie ce redă un teatru de vară semicircular, aluzie la atmosfera spectacolelor de altădată, completată de un pergament pe care sunt înscrise versuri ale poetului George Ranetti, colaborator apropiat al lui Tănase. Tot pe avers se regăsesc inscripțiile „ROMANIA”, valoarea nominală „10 LEI”, stema țării și anul de emisiune „2025”.

Reversul monedei aduce în prim-plan portretul lui Constantin Tănase, alături de numele său și anii între care a trăit între 1880-1945. Designul sobru, dar elegant, reușește să surprindă spiritul jovial și carisma actorului care a marcat istoria teatrului românesc.

Monedă de colecție în serie limitată

BNR precizează că tirajul maxim al acestei monede din argint este de 5.000 de piese, fiecare având putere circulatorie pe teritoriul României. Monedele sunt ambalate individual în capsule de metacrilat transparent, pentru protecție, și sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate redactate în română, engleză și franceză.

Certificatele poartă semnăturile guvernatorului BNR și ale casierului central, garantând autenticitatea și valoarea artistică a piesei.

Prețul de vânzare al unei monede este de 620 de lei (fără TVA), sumă care include atât broșura, cât și certificatul de autenticitate.

Unde pot fi achiziționate

Monedele comemorative vor fi disponibile prin sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

Astfel, BNR continuă tradiția de a marca evenimente și personalități care au contribuit semnificativ la cultura și identitatea națională.

Constantin Tănase - simbol al umorului românesc

Născut în 1880, Constantin Tănase a fost actor, cântăreț și fondator al Teatrului de Revistă „Cărăbuș”, devenit ulterior Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”. Cu un umor rafinat și replici memorabile, artistul a reușit să satirizeze societatea interbelică și să aducă zâmbete generațiilor de români.

Prin lansarea acestei monede comemorative, Banca Națională a României îi aduce un omagiu simbolic unui artist care a făcut istorie pe scena românească, păstrându-i vie amintirea și contribuția la patrimoniul cultural al țării.