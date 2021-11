Trebuie să vezi: Blackout, ce urmează și de ce stocurile enorme sunt "o tâmpenie". CHIT complet, TREI lucruri pe care trebuie să le faci: Te poate omorî, efectiv!

Știrea cu avertismentului dat de Austria în legătură cu "blackout", pana de curent ce ar urma să vină și să afecteze toată Europa, a alarmat întreaga lume, iar unele țări europene au pornit deja campanii de informare a publicului pentru ceea ce ar trebui să facă în cazul unei asemenea situații.

Viena atrage atenția asupra unui risc major și-și informează populația asupra pericolului care ar afecta aprovizionarea, traficul, comunicațiile, mass-media și siguranța publică. Forțele armate din Austria desfășoară deja de câteva săptămâni o campanie masivă de conștientizare a opiniei publice prin intermediul mass-media despre acest „Blackout“ cu efecte catastrofale.

Interesant este că autoritățile din Austria nu-și pun problema dacă va fi acest "Blackout", ci când se va întâmpla. "Luăm în calcul o întrerupere de curent în viitorul apropiat", avertizează Klaudia Tanner, ministrul apărării din Austria.

Ei bine, Blackout-ul nu este un termen nou și s-a mai întâmplat de-a lungul anilor în lume și mai ales în SUA, acolo unde două pene uriașe de curent au rămas în istorie ca o pată neagră.

Ce înseamnă o pană de curent pentru o centrală nucleară?

Se cunosc două mari accidente nucleare în lume, în ultimii ani, cel de la Cernobîl și cel de la Fukushima.

În cazul unei pene de curent, situaţia devine critică pentru o centrală nucleară, pentru că presiunea şi temperatura în reactor continuă să crească, iar când acest proces nu poate fi oprit, presiunea şi căldura pot avaria sau chiar distruge dispozitivul care adăposteşte combustibilul nuclear. Din acest punct, conţinutul radioactiv al combustibilului ajunge în reactor şi se lasă la fundul acestuia, acolo unde pot avea loc explozii atomice necontrolate, care sporesc la rândul lor presiunea şi cresc căldura.

În final, întregul reactor poate exploda.

La Fukushima de exemplu, circuitul apei, critic pentru securitatea instalaţiei, din cauza rolului său în răcirea reactorului, a fost avariat din cauza penei de curent provocate de cutremur. Nici al doilea sistem de securitate, generatoarele Diesel, nu a mai funcţionat. Răcirea nu a mai putut fi realizată decât prin baterii electrice, a căror performanţă este însă limitată.

Blackout-ul, amenințare de accident nuclear în România? Directorul CNE Cernavodă, explicații

Valentin Nae, Directorul Sucursalei CNE Cernavodă, a oferit un interviu în exclusivitate pentru DC NEWS, în care a vorbit despre cât de pregătită este România pentru un Blackout, din punct de vedere al centralelor nucleare și a detaliat modul în care reacționează centrala de la Cernavodă în cazul unui Blackout.

"Centrală nuclearoelectrică de la Cernavodă poate funcționa în siguranță și continuitate chiar și în cazul unei opriri îndelungate a alimentării cu electricitate / pene de curent / blackout.

În primul rând, ne dorim să asigurăm populația că aceste scenarii care au fost vehiculate cu privire la un blackout sunt puțin probabile, cel puțin pentru România și putem afirma cu tărie acest lucru bazându-ne în special pe producția constantă, stabilă de energie nucleară.

Sucursala Nuclearelectrica, CNE Cernavodă operează două unități nucleare CANDU, care sunt două dintre cele mai performante unități nucleare din lume dintr-un total de peste 400 de reactoare și are o echipă de profesioniști recunoscuți la nivel internațional. Nuclearelectrica are un rol major la nivel național, contribuind cu peste 18% din energia nucleară la producția totală de energie și 33% la producția de energie fără carbon din România. În același timp, Nuclearelectrica operează o fabrică de combustibil nuclear și este în curs de a realiza un ciclu de combustibil integrat prin achiziționarea unei linii de procesare a concentratului de uraniu pentru sprijinirea proiectelor de investiții pe termen lung ale companiei. De asemenea, pe termen lung, compania are planuri de dezvoltare și investiții menite să crească semnificativ capacitatea de producție: retehnologizarea Unității 1 (care va adăuga 30 ani de funcționare Unității 1, la costuri reduse), construirea de noi capacități de producție (atât CANDU), când și reactoare mici modulare, precum și o serie de alte proiecte menite să susțină programul nuclear.

În cazul unui scenariu ipotetic de întrerupere a alimentării cu energie în țară, CNE Cernavodă continuă să producă energie și să o livreze în SEN, un exemplu în acest sens fiind în decembrie 2009, atunci când CNE Cernavodă a produs energie electrică pentru întreagă zona Dobrogea, deoarece aceasta a fost izolată de restul țării. Unitatea 1 a fost singurul producător care a rămas în sistem și a menținut becurile aprinse cu energie curată. A fost o situație critică. Vă puteți imagina o pană de curent în luna decembrie, iarnă, și ce ar fi putut însemna această situație pentru întreaga zonă Dobrogea? Însă CNE Cernavodă a salvat situația și a alimentat toată zona aprox. 8 ore. Chiar și astăzi, după atâția ani, este un sentiment de mândrie pentru întreaga centrală", a declarat Valentin Nae, pentru DC NEWS.

Cum reacționează centrala de la Cernavodă în cazul pierderii alimentării electrice pentru centrală, în cazul unui Blackout?

"La CNE Cernavodă, menținerea nivelului de securitate nucleară și asigurarea alimentării cu energie electrică sunt priorități absolute și complementare.

Astfel, asigurarea alimentării cu energie electrică a centralei se face prin 4 “clase” diferite, în funcție de importanță în asigurarea cu alimentare electrică a consumatorilor esențiali simultan cu respectarea securității nucleare, care presupun: asigurarea în permanență a răcirii combustibilului, reținerea permanentă a radioactivității și controlul permanent al puterii reactorului.

În același timp, din punct de vedere tehnic, alimentarea consumatorilor se face din “bare” pe diferite niveluri de tensiune, care sunt împărțite la rândul lor pe trei canale de alimentare, separate fizic între ele (adică sunt amplasate la etaje diferite, în camere diferite, în clădiri diferite, astfel încât, un eveniment survenit la un canal să nu se poată propaga și la celălalt canal).

Concret, există 4 clase de sisteme care asigură alimentarea cu energie electrică, au nivele diferite de tensiune, sunt împărțite în 3 canale de alimentare și au alimentare cascadată.

Fiecare unitate are un Generator Electric propriu Suplimentar, fiecare unitate are generatoare diesel de rezervă care constituie alimentarea de rezervă. Unitatea 1 are 4 astfel de generatoare diesel, iar Unitatea 2, 2 generatoare, având aceeași putere însumată pentru fiecare Unitate. Acestea se conectează automat, în 3 minute de la întrerupere, au inventar de motorină pentru 7 zile de funcționare continuă, iar funcționarea corespunzătoare a acestora se testează lunar. În plus, pentru asigurarea securității nucleare și asigurarea apărării în adâncime a reactorului, care nu suportă întrerupere în alimentarea cu energie electrică, sunt prevăzute bateriile de rezervă, care se pun în funcțiune până la repornirea generatoarelor diesel, bateriile intrând înapoi în rezervă. Starea bateriilor este demonstrată prin teste regulate. Suplimentar față de cele de mai sus, în baza principiului de securitate nucleară pentru asigurarea redundanței sistemelor, CNE Cernavodă are implementat și un sistem de asigurare a alimentării cu energie electrică la urgență - generatoare diesel aflate în Camera de Comandă Secundară, zonă calificată seismic. Acestea sunt pornite manual de către operatorul din Camera de Comandă Secundară în cazul în care Camera de Comandă Principală devine indisponibilă din diverse cauze. Acest sistem asigură alimentarea de urgență a Sistemelor Speciale de Securitate care au ca scop asigurarea securității reactorului. Fiecare unitate de la Cernavodă are 2 astfel de sisteme, separate între ele, amplasate în camere diferite.

În afară de acestea, pentru a îmbunătăți răspunsul la evenimentele externe/ interne severe, am achiziționat 2 generatoare diesele mobile, câte unul pentru fiecare Unitate. În caz de necesitate, acestea se aduc la cererea personalului de exploatare de către personal disponibil în fiecare tură (24 din 24 ore), se conectează la barele care sunt alimentate în mod normal din sistemul generatoarelor de urgență, pentru a asigura alimentarea Sistemelor Speciale de Securitate care au că scop asigurarea securității reactorului. Funcționarea corespunzătoare a generatoarelor mobile se testează lunar", a completat directorul CNE Cernavodă.

Care sunt normele de securitate în cazul SMR-urilor?

"Reactorul modular mic NuScale generează 77 de megawați de energie electrică utilizând o versiune mai sigură, mai mică și scalabilă a tehnologiei reactoarelor cu apă ușoară presurizată. Tehnologia NuScale folosește astfel principiile bine stabilite ale tehnologiei nucleare, simplificând sau eliminând multe dintre sistemele costisitoare și complexe ale centralelor electrice-nucleare existente.

De-a lungul timpului, reactoarele cu apă ușoară presurizată (PWR) au beneficiat de miliarde de dolari investiți în cercetare și dezvoltare (R&D) și de milioane de ore de experiență de operare în ultimii 50 de ani. În timp ce aceste cercetări și dezvoltări oferă o bază solidă, tehnologia reactoarelor modulare mici (SMR) de la NuScale iese cu adevărat în evidență prin testarea de ultimă oră pe care o efectuează la unități de ultimă generație din întreaga lume (Corvallis, Oregon; Richland, Washington; Ontario Canada; Karlstein, Germany; Erlangen, Germany; Piacenza, Italy; Holden, MĂ, UȘA; Target Rock, NY, UȘA etc.)

Informațiile obținute în urma acestor teste au fost utilizate pentru a valida tehnologia NuScale, precum și eficiența termică, performanța și siguranța reactoarelor SMR NuScale. Datele din aceste teste au fost, de asemenea, folosite pentru a obține informații pentru producția, asamblarea și manipularea materialelor și componentelor", spune Valentin Nae.

"În cazul unui pene de curent, reactorul modular NuScale se poate opri în condiții de maximă siguranță, automat"

"În ceea ce privește sistemele de securitate ale reactoarelor modulare mici, NuScale este primul și singurul reactor modular mic aprobat de Comisia de Reglementare Nucleară din SUA (NRC).

Tehnologia SMR NuScale are caracteristici, capabilități și performanțe care nu se regăsesc în centralele nucleare existente. Tehnologia SMR NuScale are sisteme de securitate nucleară complet pasive, ceea ce asigura că modulele reactoarelor se vor opri și se vor auto-răci pentru o perioadă nelimitată de timp, fără intervenția unui operator, sau a unui computer, fără nevoie de apă suplimentară (o premieră pentru tehnologia reactoarelor cu apă ușoară) și fără nevoie de electricitate. Această capacitate este realizată prin utilizarea unui sistem de siguranță simplificat, complet pasiv, care utilizează forțe naturale ale fizicii (de exemplu, convecție, conducție și gravitație) față de utilizarea sursele de alimentare și echipamentelor externe pentru a menține securitatea reactoarelor de mare capacitate. Asta înseamnă că și în cazul unui pene de curent, reactorul modular NuScale se poate opri în condiții de maximă siguranță, automat", a subliniat directorul CNE Cernavodă, pentru DC NEWS.

"Rezistentă la cutremure, perturbări geomagnetice și alte evenimente naturale, precum și la evenimentele generatoare de impulsuri electromagnetice sau impact al aeronavelor"

"Proiectul centralei electrice NuScale încorporează șapte straturi de protecție pentru a asigura cele mai înalte standarde de securitate pentru populație și mediul înconjurător.

Tehnologia avansată a SMR-ului NuScale elimină necesitatea a două treimi din sistemele și componentele de securitate nucleară găsite în reactoarele mari de astăzi, inclusiv nevoia de a avea surse de alimentare de rezervă, cum ar fi generatoarele diesel de urgență.

Că și în cazul reactoarelor de mare putere, clădirea reactoarelor NuScale este rezistentă la cutremure, perturbări geomagnetice și alte evenimente naturale, precum și la evenimentele generatoare de impulsuri electromagnetice sau impact al aeronavelor.

Tehnologia NuScale permite amplasarea centralei în imediata apropiere a surselor de preluare a căldurii, pentru termoficare, în apropierea orașelor și pot fi amplasate pe locul centralelor pe baza de cărbune scoase din uz. Pot fi amplasate în apropierea spitalelor, instituțiilor guvernamentale și unităților de stocare a datelor digitale care servesc drept infrastructură critică și au nevoie de o cantitate limitată de energie electrică fiabilă.

Ambele tipuri de reactor au nivel înalt de securitate nucleară, reactoarele de mare capacitate prin îmbunătățiri constante în timp, sisteme redundante, așa cum am demonstrat anterior, reactoarele modulare mici prin inovație", a încheiat Valentin Nae, directorul CNE Cernavodă.