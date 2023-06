Baschetul românesc, reprezentat la mare înălțime: Carmen Tocală, realeasă vicepreședinte FIBA Europe

Realeasa la finalul lunii mai printre cei 23 de membri ai noului Board FIBA Europe, atunci cand spaniolul Jorge Garbajosa a fost ales ca nou presedinte al forului continental pentru mandatul 2023-2027, presedintele FRB Carmen Tocala si-a mentinut pozitia castigata in 2019 tot cu unanimitate de voturi, anunta Federația Română de Baschet.

Alaturi de Carmen Tocala au mai fost alesi alti doi vicepresedinti FIBA Europe, slovenul Matej Erjavec si islandezul Hannes Jonsson. Apreciata la nivel mondial ca membru al Comitetului Executiv al FIBA, cat si la nivel continental, unde a adunat patru mandate in Board, Carmen Tocala a redevenit de azi, dupa patru ani de pauza, si presedinte al Comisiei Feminine, dar si membru al Comitetului de Management pentru urmatorii patru ani.

Totodata, in cadrul sedintei de azi, au mai fost nominalizati alti doi romani in cadrul comisiilor FIBA Europe, respectiv Bogdan Tohaneanu, care este presedintele Comisiei de Apel in cadrul FRB, a fost ales ca membru in Comisia Juridica, dar si Svetlana Simion, care a fost aleasa ca membru in Comisia Tehnica.



Pe de alta parte, incepand din acest an, baschetul romanesc va avea 4 instructori nationali, precum si 4 comisari FIBA, alaturi de arbitrii FIBA care deja activeaza in competitiile internationale.

