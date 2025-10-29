Bărbat înghițit de un mal de pământ, în Măcin. Șase persoane, printre care un bebeluș, evacuate din gospodărie

Un bărbat din orașul Măcin a fost transportat la spital, miercuri seara, după ce peste anexa gospodărească în care se afla s-a surpat un mal de pământ, iar șase persoane, printre care un bebeluș, au fost evacuate din gospodărie, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Delta Tulcea.

Bărbatul, salvat și transportat la spital

Bărbatul a fost ajutat să iasă de sub dărâmături de persoanele care locuiau în gospodărie și de vecini, iar ISU Delta a intervenit cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare și o ambulanță SMURD.

„Imediat echipajul paramedical SMURD i-a acordat bărbatului primul ajutor de urgență și l-a transportat la o unitate spitalicească din județ pentru investigații și tratament de specialitate, acesta prezentând mai multe leziuni și contuzii.

Alte șase persoane, evacuate

Concomitent, pompierii tulceni s-au asigurat că toate persoanele aflate în gospodărie nu se află în zona de pericol și au fost evacuat din zonă șase persoane, printre care și un bebeluș”, a transmis ISU Delta Tulcea.

Pompierii militari au izolat zona pentru evitarea oricărui pericol și au anunțat compania de electricitate pentru a pune în siguranță un stâlp de medie tensiune care se afla în pericol de cădere, în condițiile în care malul prăbușit a afectat fundația acestuia. De asemenea, au fost anunțate autoritățile locale, pentru a se găsi soluții de adăpostire a persoanelor evacuate.

„Acestea au refuzat ajutorul autorităților întrucât au decis să locuiască la rude”, menționează sursa citată.

Potrivit ISU Delta, zona este monitorizată în continuare, pentru evitarea producerii unor evenimente cu victime, scrie Agerpres.