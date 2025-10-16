Caz tulburător în Prahova: Bărbat, arestat după ce și-ar fi violat surorile vitrege. Una dintre ele era minoră

Un bărbat în vârstă de 30 de ani, din comuna Dumbrava, județul Prahova, a fost plasat în arest preventiv după ce a fost acuzat de viol, victimele fiind două surori vitrege, dintre care una este minoră.

„În urma sesizării, polițiștii au demarat o anchetă complexă, coordonată de parchet, care a permis strângerea probatoriului necesar pentru documentarea activității infracționale a suspectului. Din cercetări a reieșit că, pe 30 iunie a.c., bărbatul ar fi profitat de starea de vulnerabilitate a victimei și ar fi întreținut acte sexuale cu aceasta, fără consimțământul ei”, a transmis Inspectoratul Județean de Poliție Prahova.

Procurorul de caz a cerut arestarea preventivă a bărbatului

Autoritățile au precizat că, între 2017 și 2019, suspectul ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră, profitând de imposibilitatea acesteia de a se proteja. Sursele judiciare au confirmat că cele două victime sunt surorile vitrege ale inculpatului, iar primul caz a fost semnalat de un alt frate vitreg.

Procurorul de caz a cerut arestarea preventivă a bărbatului, cerere admisă de judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Ploiești. Mandatul de arestare preventivă a fost emis pentru 30 de zile, conform Agerpres.