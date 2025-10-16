€ 5.0884
|
$ 4.3642
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 19:33 16 Oct 2025 | Data publicării: 18:54 16 Oct 2025

Caz tulburător în Prahova: Bărbat, arestat după ce și-ar fi violat surorile vitrege. Una dintre ele era minoră
Autor: Tiberiu Vasile

masina-de-politie-3_84850200 Sursa foto: https://www.freepik.com/
 

Un bărbat de 30 de ani din Dumbrava, Prahova, a fost arestat preventiv după ce anchetatorii au stabilit că și-ar fi abuzat sexual surorile vitrege, una dintre ele fiind minoră.

Un bărbat în vârstă de 30 de ani, din comuna Dumbrava, județul Prahova, a fost plasat în arest preventiv după ce a fost acuzat de viol, victimele fiind două surori vitrege, dintre care una este minoră.

„În urma sesizării, polițiștii au demarat o anchetă complexă, coordonată de parchet, care a permis strângerea probatoriului necesar pentru documentarea activității infracționale a suspectului. Din cercetări a reieșit că, pe 30 iunie a.c., bărbatul ar fi profitat de starea de vulnerabilitate a victimei și ar fi întreținut acte sexuale cu aceasta, fără consimțământul ei”, a transmis Inspectoratul Județean de Poliție Prahova.

Procurorul de caz a cerut arestarea preventivă a bărbatului

Autoritățile au precizat că, între 2017 și 2019, suspectul ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră, profitând de imposibilitatea acesteia de a se proteja. Sursele judiciare au confirmat că cele două victime sunt surorile vitrege ale inculpatului, iar primul caz a fost semnalat de un alt frate vitreg.

Procurorul de caz a cerut arestarea preventivă a bărbatului, cerere admisă de judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Ploiești. Mandatul de arestare preventivă a fost emis pentru 30 de zile, conform Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tanar
violator
arestat
prahova
minora
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Dezbaterea „România în Diaspora” - ediția a V-a
Publicat acum 15 minute
România se pregătește să fie capitala mondială a pisicilor. Adrian Dragotă, invitat la DC Anima - VIDEO
Publicat acum 27 minute
Horoscop 17 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 1 ora si 1 minut
O femeie din Vaslui, reținută după ce și-a înjunghiat iubitul
Publicat acum 1 ora si 11 minute
”Suntem în război, Diana Buzoianu”. Daniel Zamfir: Nu vă las să blocați România în numele peștișorilor
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Oct 2025
Titi Aur, despre mama ucisă pe o trecere de pietoni din Berceni: Chiar dacă avea 35 de ani, face parte din generația needucaților
Publicat pe 14 Oct 2025
Noi tensiuni în Israel, după ce Hamas și-a încălcat promisiunea. O româncă din Holon: Asta o să aibă urmări
Publicat acum 12 ore si 13 minute
Ce ar fi făcut Mircea Badea dacă era chemat la exercițiul de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare
Publicat pe 14 Oct 2025
Ministerul Educației răspunde sindicatelor: Ce se întâmplă cu salariile profesorilor
Publicat pe 15 Oct 2025
Trump amenință o țară NATO: Le merge foarte bine pe seama noastră. Cred că ar trebui să-i pedepsim
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close