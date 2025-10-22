Baraj început acum 40 de ani, blocat din nou! România ține o investiție strategică „pe loc”, la 90% realizare

Proiectul de acumulare Mihăileni de pe râul Crișul Alb, județul Hunedoara, început în 1987 și finalizat în proporție de peste 90%, este din nou blocat din cauza unor acțiuni în instanță și a revocării recepției parțiale de către Apele Române. Investiția, considerată de interes național, ar trebui să asigure apă pentru populație și industrie, producere de energie și protecție împotriva inundațiilor, însă stagnarea proiectului pune în pericol utilitatea sa strategică.

Proiectul a intrat din nou în impas în urma unor acțiuni în instanță inițiate de o organizație de mediu

Dintr-o scrisoare deschisă adresată președintelui Nicușor Dan și președinților celor două Camere ale Parlamentului, președintele CJ Hunedoara, aflăm că lucrările la „Acumularea Mihăileni de pe râul Crișul-Alb” au fost începute în urmă cu aproape 40 de ani, iar corpul barajului a fost recepționat în martie 2022. Cu toate acestea, proiectul a intrat din nou în impas în urma unor acțiuni în instanță inițiate de o organizație de mediu, iar Administrația Bazinală de Apă Crișuri (ABA Crișuri) a revocat procesul-verbal de recepție parțială.

Obiectivul investiției include asigurarea necesarului de apă pentru populație și zona industrială, producerea de energie electrică, inclusiv prin microhidrocentrale, protecția împotriva inundațiilor pe un sector extins al râului Crișul Alb (Mihăileni–Gurahonț).

Finalizarea acumulării necesită stabilirea unor termene clare și obligatorii pentru ultimele etape (amenajarea lacului, căi de acces și punerea în funcțiune), deblocare juridică printr-o celulă inter-instituțională (MMAP, ANAR/ABA Crișuri, MDLPA, MJ), publicarea unui calendar de lucru și raportări trimestriale privind stadiul proiectului.

„Nu putem accepta ca un baraj început în 1987, cu corpul recepționat în 2022, să rămână abandonat din cauza sincopei administrative și a contestațiilor nesoluționate. Acest obiectiv strategic trebuie finalizat și pus în funcțiune”, se precizează în solicitarea transmisă autorităților de către președintele Consiliului Județean Hunedoara, social-democratul Laurențiu Nistor.

Se distruge, încet dar sigur, o întreagă regiune industrială

”Adăugați la această sumă de lovituri economice și sociale închiderea recentă a fabricii de volane din Brad, cunoscută unitate de producţie cu peste două decenii de activitate în judeţul Hunedoara, care a lăsat peste 320 de angajaţi fără locuri de muncă. Această nouă pierdere nu mai este un simplu episod izolat, ci dovada că județul Hunedoara este împins spre colaps economic, printr-o succesiune de decizii greșite, întârzieri, neglijență și indiferență a statului.

Se distruge, încet dar sigur, o întreagă regiune industrială, iar statul român privește pasiv cum se prăbușesc una câte una ultimele bastioane ale muncii și demnității din ale județului Hunedoara. Barajul Mihăileni este considerat un proiect de importanță strategică pentru județul Hunedoara, în contextul declinului industrial al regiunii și al necesității dezvoltării infrastructurii energetice și de apă”, a mai scris Laurențiu Nistor în scrisoarea deschisă adresată președintelui Nicușor Dan și președinților celor două Camere ale Parlamentului.

